Cô gái Hà Nội thuê xe tự lái khám phá Thổ Nhĩ Kỳ, chi phí khoảng 780.000 đồng/ngày

Tự lái gần 2.000 km qua Thổ Nhĩ Kỳ trong 4 ngày, chị Nguyễn Bích Ngọc (Hà Nội) có một cách khám phá đất nước này khác hẳn những hành trình du lịch thông thường. Từ kinh nghiệm nhận xe, chọn cung đường, tìm chỗ nghỉ đến xử lý những tình huống phát sinh, nữ du khách chia sẻ loạt lưu ý thực tế cho những người đang cân nhắc thuê xe và tự mình cầm lái tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ là điểm đến được nhiều du khách Việt lựa chọn trong những năm gần đây, với hành trình phổ biến qua Istanbul, Cappadocia và nhiều thành phố, vùng đất giàu dấu ấn lịch sử.

Trong hành trình 9 ngày (tính cả thời gian bay), chị Ngọc cho biết chị tự mình cầm lái khoảng 1.960 km, chủ yếu trong 4 ngày chính. Những ngày còn lại chỉ di chuyển những quãng ngắn nên không đáng kể.

“Điều đầu tiên mình muốn nói là nếu ở Việt Nam bạn đã lái xe quen thì hoàn toàn có thể tự tin thuê xe ở Thổ. Với mình, lái xe ở đây khá dễ vì đường tốt, đi đúng luật và chủ động tốc độ của mình là được”, chị Ngọc chia sẻ.

CHUẨN BỊ KỸ TRƯỚC CHUYẾN ĐI

Theo chị Nguyễn Bích Ngọc, bằng lái xe Việt Nam được chấp nhận tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, do đã có bằng lái xe quốc tế nên chị vẫn mang theo trong chuyến đi để chủ động hơn khi làm thủ tục thuê xe.

"Lần mình đổi bằng quốc tế hết 135.000 đồng, khoảng 1 tuần là có. Mình khuyên nếu đã xác định tự lái ở nước ngoài thì cứ làm bằng quốc tế trước chuyến đi, thủ tục không phức tạp mà đỡ phải lăn tăn khi nhận xe", nhân vật viết.

Hiện nay, có khá nhiều nền tảng để tìm và đặt xe tại Thổ Nhĩ Kỳ. Do đã quen sử dụng Skyscanner, lần này chị Ngọc tiếp tục tìm xe thông qua nền tảng này.

Khi lựa chọn xe, chị thường lọc theo những tiêu chí cơ bản gồm xe số tự động, xe xăng, không giới hạn số km, mức giá phù hợp và có thể nhận, trả xe tại sân bay Istanbul. Sau khi hoàn tất đặt xe, hãng sẽ gửi email xác nhận để khách lưu lại thông tin.

Chị Ngọc không đặt mục tiêu ghé thật nhiều thành phố mà ưu tiên những ngôi làng, cảnh quan tự nhiên và các cung đường đẹp, ít đô thị hóa. Sau hai lần đến Thổ Nhĩ Kỳ, điều để lại ấn tượng với chị không chỉ là cảnh sắc mà còn là sự thân thiện, tử tế của người dân địa phương

Một chi tiết chị Ngọc cho rằng người thuê xe cần đặc biệt chú ý là thời gian thuê thường được tính theo 24 giờ, thay vì đơn giản tính theo ngày trên lịch.

Chẳng hạn, nếu nhận xe lúc 8h sáng ngày 1 và trả xe lúc 10h sáng ngày 10, thời gian thuê thực tế đã vượt quá chu kỳ 24 giờ của ngày cuối. Vì vậy, nếu dự định trả xe muộn hơn thời điểm nhận xe, du khách nên hỏi trước hãng xem có được miễn phí thêm 1-2 tiếng hay không để tránh phát sinh chi phí.

Nhân vật cho biết thêm, tại sân bay Istanbul, sau khi rời khu vực ga đến, du khách có thể tìm đến quầy của hãng cho thuê xe đã đặt trước để hoàn tất thủ tục. Tại đây, khách thanh toán tiền thuê xe và khoản đặt cọc theo yêu cầu của hãng. Khoản tiền này được dùng để khấu trừ các chi phí phát sinh trong quá trình thuê, chẳng hạn phí cầu đường; sau khi hãng đối soát, phần tiền còn lại sẽ được hoàn trả.

"Toàn bộ các khoản thanh toán trong lần thuê xe đều được thực hiện bằng thẻ, không cần dùng tiền mặt", chị Ngọc nói.

Sau khi hoàn tất thủ tục tại quầy, du khách đi thang máy xuống tầng R để nhận xe. Khu vực này có hệ thống biển chỉ dẫn khá rõ ràng nên việc tìm đến điểm nhận xe tương đối thuận tiện.

Chị Ngọc lưu ý du khách nên kiểm tra kỹ tình trạng xe trước khi rời bãi. Người thuê có thể chụp ảnh, quay video toàn bộ xe từ nhiều góc, đặc biệt chú ý các vết xước trên thân xe, cản trước, cản sau, gương, vành, lốp cũng như những vị trí bị móp hoặc trầy nhỏ. Việc ghi lại số km và mức nhiên liệu tại thời điểm nhận xe cũng giúp lưu lại tình trạng ban đầu, hạn chế những tranh cãi không đáng có khi trả xe.

“Không phải vì mình nghi ngờ hãng xe, mà đây là thói quen nên có khi thuê xe ở bất kỳ nước nào”, chị Ngọc cho biết.

Chiếc xe chị Ngọc nhận được bàn giao với bình xăng đầy và khi trả xe cũng phải đổ đầy theo quy định. Ngay trên tuyến đường vào sân bay Istanbul có cây xăng, thuận tiện để du khách tiếp nhiên liệu trước khi hoàn tất thủ tục trả xe, đồng thời có thể thanh toán bằng thẻ. Khi đến sân bay, chỉ cần đi theo biển chỉ dẫn Car Rental để tìm khu vực trả xe.

Khinh khí cầu tại Cappadocia là trải nghiệm được nhiều du khách quan tâm

Nhân vật cho biết, tháng 9 tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể không quá nóng, nhiệt độ khoảng 20 độ C, nhưng ánh nắng khá gắt, đặc biệt khi phải ngồi trong ô tô nhiều giờ.

Do đó, chị Ngọc chuẩn bị khá kỹ các vật dụng chống nắng như tấm chắn nắng cho kính trước và hai bên xe, găng tay che kín ngón, khẩu trang, kem chống nắng, xịt khoáng và nhỏ mắt trong chuyến đi. Nước uống cùng một số đồ ăn nhẹ, hoa quả cũng được chuẩn bị sẵn cho những chặng đường dài.

Bên cạnh đó, việc chuẩn bị găng tay và khẩu trang không chỉ nhằm hạn chế sạm da mà còn giúp giảm cảm giác rát khi phải lái xe dưới nắng trong thời gian dài. Dù đã che chắn khá kỹ, đến tối da mặt chị vẫn có cảm giác nâu đỏ vì nắng.

"Nếu lái một mình thì nên để nước và đồ ăn ngay ghế bên cạnh, những thứ cần dùng thường xuyên để trong tầm với, nhưng tất nhiên không lấy đồ khi xe đang chạy.

Chỉ đường mình dùng Google Maps.

Và một thứ tưởng không quan trọng nhưng lại rất cần: nhạc. Tải sẵn những bài mình thích, những cung đường dài tự nhiên cũng thấy nhanh hơn rất nhiều.

Quan trọng nhất vẫn là ngủ đủ trước những ngày phải lái nhiều. Đừng cố thức khuya rồi hôm sau chạy đường dài", chị Ngọc viết.

LƯU Ý CHO HÀNH TRÌNH DÀI TỰ CẦM LÁI

Sau gần 2.000 km cầm lái, chị Ngọc nhận xét việc lái xe ở Thổ Nhĩ Kỳ không quá khó, đặc biệt trên những tuyến cao tốc. Đường khá tốt và hệ thống biển báo tương đối rõ ràng. Tuy nhiên, tốc độ của các phương tiện địa phương đôi khi khiến nữ du khách bất ngờ. Người bản địa có thể chạy khá nhanh và đôi lúc dường như không quá chú ý đến con số tốc độ trên biển báo.

Thay vì cố chạy theo dòng xe, chị chọn cách lái theo khả năng của mình và tuân thủ luật giao thông.

Một trong những chặng dài nhất là Istanbul - Cappadocia, khoảng 760 km. Theo chị, nếu đã quen lái đường dài, du khách có thể hoàn thành trong một ngày bởi phần lớn hành trình đi trên cao tốc. Với những chặng còn lại, đường có thể nhỏ hơn và chất lượng không đồng đều. Vì vậy, chị thường tính toán ở mức khoảng 500 km/ngày trở xuống, tùy thể lực và khả năng lái của mỗi người.

Chị Ngọc cũng cố gắng sắp xếp để khoảng 17h đã về tới khách sạn. Khoảng thời gian từ 17-19h, ánh nắng chiếu xiên qua kính lái có thể khá khó chịu. Bên cạnh đó, chị hạn chế lái xe vào ban đêm bởi một số tuyến đường rất tối, không có đèn đường trong khi phương tiện địa phương vẫn chạy khá nhanh. Với người lái một mình, chị cho rằng di chuyển ban ngày vẫn thoải mái và dễ kiểm soát hơn.

Khách sạn nơi chị Ngọc lưu trú

Nếu hành trình bắt đầu và kết thúc tại Istanbul, chị Ngọc gợi ý du khách nên nhận và trả xe ngay tại sân bay Istanbul.

Việc thuê xe ở một địa điểm rồi trả tại địa điểm khác thường có thể phát sinh thêm phí one-way. Trong trường hợp lịch trình cuối cùng vẫn quay lại Istanbul để bay về Việt Nam, nhận xe tại sân bay và trả xe tại chính sân bay này sẽ đơn giản hơn, đồng thời giúp du khách dễ tính toán chi phí.

Việc tự lái cũng giúp chị Ngọc linh hoạt hơn trong lựa chọn nơi lưu trú. Ở Cappadocia, chị từng ở ba khách sạn khác nhau tại Göreme, trong đó có cả khách sạn hang đá.

Trải nghiệm ở khách sạn hang đá khá thú vị, nhưng nếu mục đích chính chỉ là nghỉ ngơi, chị cho rằng không nhất thiết phải lựa chọn nơi quá cầu kỳ. Sự khác biệt giữa các khách sạn thường nằm nhiều hơn ở sân thượng, tầm nhìn và không gian chụp ảnh.

Khi đã có xe riêng, chị Ngọc ưu tiên những khách sạn có chỗ đỗ ô tô, sạch sẽ, được đánh giá ổn và thuận tiện cho lịch trình thay vì nhất thiết phải nằm ngay trung tâm.

"Ở Istanbul thì phí đỗ xe mình gặp khoảng 10€/ngày (khoảng 300.000 VNĐ), còn những nơi khác trong hành trình của mình đỗ xe miễn phí.

Vì các thành phố nhỏ và khu du lịch khác khá nhiều khách sạn, nếu đi tự lái và lịch trình linh hoạt thì không nhất thiết phải đặt hết khách sạn từ Việt Nam.

Mình thường chỉ đặt trước 2-3 đêm đầu ở Cappadocia còn các chặng sau đi đến đâu đặt đến đó", nhân vật viết.

Chị Ngọc cho rằng cách này đặc biệt hữu ích khi chuyến đi phát sinh tình huống ngoài dự kiến. Trong hành trình lần này, chị từng bị thất lạc hành lý tại sân bay Istanbul và phải ở lại thành phố thêm một đêm để chờ nhận lại. Nếu toàn bộ khách sạn phía sau đã được đặt cố định, việc thay đổi lịch trình sẽ khó khăn hơn nhiều.

Từ trải nghiệm thực tế, chị Ngọc cho rằng du khách nên kiểm tra kỹ chính sách bảo hiểm trước khi đặt xe, bởi mức giá thuê ban đầu thấp chưa chắc đã bao gồm đầy đủ các loại bảo hiểm.

Bên cạnh đó, cần hỏi rõ số tiền đặt cọc, cách thức hoàn cọc, chính sách nhiên liệu và giới hạn số km. Với những hành trình dài, lựa chọn không giới hạn số km sẽ giúp người thuê chủ động hơn.

Hợp đồng thuê xe, email xác nhận và hình ảnh tình trạng xe lúc nhận cũng nên được lưu giữ trong suốt chuyến đi. Trước khi rời điểm trả xe, du khách nên kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo không bỏ quên đồ đạc và hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Đặc biệt, với người lái một mình, việc chia nhỏ cung đường và tính toán thời gian nghỉ quan trọng không kém việc chọn một chiếc xe phù hợp.

CHI PHÍ 30 USD/NGÀY THUÊ XE

Chiếc xe chị Ngọc thuê có giá khoảng 30 USD/ngày (khoảng 780.000 VNĐ). Ngoài tiền thuê xe, chị tự chi trả tiền xăng, bảo hiểm và các khoản phí cầu đường hoặc chi phí phát sinh theo thực tế.

"Thổ Nhĩ Kỳ là điểm đến khá phù hợp với hình thức tự lái, đặc biệt với những người đã quen cầm lái và muốn chủ động hơn về lịch trình. Mình là phụ nữ, đi một mình, có những ngày lái vài trăm km và có ngày chạy đường rất dài, nhưng nhìn chung không thấy quá khó khăn”, chị chia sẻ.

Với một chiếc xe riêng, du khách không chỉ chủ động về thời gian mà còn có thể linh hoạt dừng lại khi bắt gặp một khung cảnh đẹp, thay đổi điểm đến hoặc lựa chọn những cung đường ít đô thị hóa hơn. Với chị Ngọc, đó cũng là cách để cảm nhận một Thổ Nhĩ Kỳ khác với những hành trình chỉ tập trung vào các thành phố và điểm du lịch nổi tiếng.

Sau những cung đường dài, điều đọng lại với nữ du khách không chỉ là trải nghiệm tự mình cầm lái qua gần 2.000 km, mà còn là cảm giác tự do khi có thể quyết định điểm dừng, tốc độ và nhịp điệu của cả hành trình. “Nếu ở Việt Nam bạn đã lái xe quen, hãy cứ tự tin thử một chuyến tự lái ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nó làm chuyến đi chủ động và thú vị hơn rất nhiều”, chị Ngọc bộc bạch.