Tuyên Quang sẵn sàng lan tỏa sắc màu văn hóa Mông tại Điện Biên

Người Mông ở Tuyên Quang có truyền thống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc. Ảnh minh họa

Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-SVHTTDL của Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang về tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ IV, Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Tuyên Quang đang tích cực triển khai các nội dung chuẩn bị, trọng tâm là xây dựng lực lượng nghệ nhân, diễn viên và hoàn thiện chương trình nghệ thuật.

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quản Bạ (Phân hiệu Đồng Văn) cùng UBND các xã Mèo Vạc, Khâu Vai, Sà Phìn, Đồng Văn, Phố Bảng, Pà Vầy Sủ lựa chọn, cử nghệ nhân, diễn viên, học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động của Ngày hội.

Theo đó, đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng dân tộc Mông tỉnh Tuyên Quang với khoảng 35 người tham gia với nhiều nội dung như biểu diễn tại Lễ khai mạc, trình diễn nghệ thuật Khèn Mông, Liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc Mông, Carnival đường phố và Vũ điệu kết đoàn...

Trong đó, nghệ thuật Khèn Mông được xác định là một trong những điểm nhấn của chương trình. Tiếng Khèn gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, sinh hoạt cộng đồng và nhiều phong tục, tập quán của đồng bào Mông. Việc trình diễn Khèn Mông tại Ngày hội không chỉ tạo không gian giao lưu nghệ thuật mà còn góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Với sự chuẩn bị công phu, bài bản, đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng dân tộc Mông tỉnh Tuyên Quang sẵn sàng mang đến Điện Biên những tiết mục giàu bản sắc

Để các tiết mục đạt chất lượng, Phòng Nghiệp vụ Văn hóa - Điện ảnh được giao chủ trì xây dựng kịch bản, liên hệ nghệ nhân, chuẩn bị trang phục, đạo cụ và tổ chức tập luyện hướng tới một không gian văn hóa Mông sinh động, thể hiện bản sắc của cộng đồng dân tộc Mông trên địa bàn Tuyên Quang.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 có sự tham gia của 11 tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống gồm Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Sự kiện là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Mông trong nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đồng thời tạo không gian giao lưu, tăng cường sự gắn kết giữa các địa phương và cộng đồng các dân tộc.

Thông qua Ngày hội, những nét văn hóa đặc sắc, hình ảnh vùng đất và con người của các địa phương tham gia cũng được giới thiệu, quảng bá rộng rãi tới công chúng và du khách.

Đến nay, với sự chuẩn bị công phu, bài bản, đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng tỉnh Tuyên Quang sẵn sàng mang đến Điện Biên những tiết mục giàu bản sắc, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông, đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Tuyên Quang đến công chúng cả nước.