Tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên mở hành trình khám phá xứ trà

Với lợi thế về văn hóa trà và hệ thống điểm đến đa dạng, Thái Nguyên đang chuẩn bị một sản phẩm du lịch mới kết hợp trải nghiệm trà, ẩm thực và văn hóa bản địa.

Tuyến tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên dự kiến kết nối du khách với các điểm đến của tỉnh đồng thời đưa những giá trị đặc trưng của vùng đất trà vào không gian nhà ga và trên đoàn tàu.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam và UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ký Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển sản phẩm du lịch đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 2030.

Ga Lưu Xá trên tuyến đường sắt du lịch Hà Nội - Thái Nguyên sẽ là điểm đón khách, không gian văn hóa và nơi kết nối với các điểm đến của tỉnh

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ nghiên cứu, hoàn thiện Đề án phát triển tàu du lịch Thái Nguyên và tổ chức khai thác trên hành trình Hà Nội - Gia Lâm - Đông Anh - Phổ Yên - Lưu Xá và ngược lại.

Sản phẩm được định hướng xây dựng nhận diện riêng, gắn với văn hóa trà và bản sắc Thái Nguyên, kết hợp các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, trà, OCOP và trải nghiệm tại nhà ga, trên đoàn tàu và tại điểm đến.

Trước mắt, hai bên phối hợp hoàn thiện các điều kiện để đưa tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên vào khai thác gắn với Festival Trà quốc tế Thái Nguyên năm 2026, tạo cơ sở tiếp tục hoàn thiện và tổ chức khai thác lâu dài.

Về phương tiện, đoàn tàu dự kiến gồm 5 toa xe khách ngồi mềm điều hòa với tổng số khoảng 320 chỗ cùng 1 toa xe cộng đồng phục vụ giao lưu, văn hóa, giới thiệu sản phẩm và tạo trải nghiệm cho hành khách.

Đoàn tàu dự kiến có thêm 1 toa xe phát điện, phục vụ phương án khai thác trên tuyến Hà Nội - Gia Lâm - Đông Anh - Phổ Yên - Lưu Xá và chiều ngược lại theo kế hoạch được xây dựng.

Thông tin từ ông Nguyễn Chính Nam - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn đường sắt quốc gia Việt Nam, đơn vị đang tập trung rà soát điều kiện kết cấu hạ tầng đường sắt, nhà ga, ke ga và hệ thống thông tin tín hiệu trên toàn tuyến.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam cũng nghiên cứu đầu tư, sửa chữa, nâng cấp toa xe và chỉnh trang các khu vực đón, tiễn khách phù hợp với phạm vi quản lý và khả năng nguồn lực.

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Về tổ chức chạy tàu, giá vé và dịch vụ, các đơn vị chức năng được giao phối hợp với Công ty CP Vận tải Đường sắt xây dựng phương án vận hành, bán vé và phục vụ hành khách bảo đảm đồng bộ, thuận tiện, an toàn.

Cùng với phương án vận hành, sản phẩm du lịch sẽ được xây dựng với sự tham gia của các doanh nghiệp lữ hành, vận tải, lưu trú, doanh nghiệp trà và OCOP trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Các bên dự kiến xây dựng chương trình du lịch trong ngày và nhiều ngày, cùng các tour, combo có vé tàu và chính sách kích cầu, khuyến khích doanh nghiệp cam kết nguồn khách, mua vé số lượng lớn, nguyên toa, nguyên đoàn.

Việc kết hợp văn hóa trà với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và sản phẩm OCOP được kỳ vọng tạo nội dung riêng cho sản phẩm tàu du lịch gắn trải nghiệm trên tàu với điểm đến Thái Nguyên.