Huế nghiên cứu khai thác tàu hơi nước, mở rộng sản phẩm du lịch đường sắt

Nghiên cứu chạy thử tàu hơi nước trong tháng 10

Ngày 17/9, tại Hà Nội, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang làm việc với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) về việc nghiên cứu khai thác chuyến tàu hơi nước trên tuyến Huế - Đà Nẵng, hướng tới tăng cường kết nối du lịch giữa Huế với các điểm đến trong khu vực.

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá kết quả khai thác tuyến tàu di sản Huế - Đà Nẵng thời gian qua, đồng thời trao đổi về việc phát triển thêm các sản phẩm du lịch đường sắt dựa trên lợi thế về cảnh quan, di sản và trải nghiệm trên hành trình.

Huế và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam trao đổi và làm việc về chuyến tàu hơi nước tuyến Huế - Đà Nẵng.

Đáng chú ý, hai bên thống nhất tiếp tục nghiên cứu sản phẩm tàu hơi nước Huế - Đà Nẵng, dự kiến chạy thử trong tháng 10/2026.

Theo phương án đang được nghiên cứu, hành trình sẽ khai thác lợi thế cảnh quan đèo Hải Vân. Hai bên xem xét bố trí điểm dừng tại khu vực này để du khách có thời gian tham quan, ngắm cảnh và chụp ảnh, qua đó gia tăng trải nghiệm thay vì chỉ di chuyển giữa hai đầu tuyến.

Gắn đường sắt với cảnh quan và di sản

Đèo Hải Vân là một trong những điểm nhấn đặc biệt trên hành trình đường sắt Huế - Đà Nẵng. Việc nghiên cứu điểm dừng tại khu vực này được kỳ vọng tạo thêm không gian trải nghiệm cho du khách, đồng thời mở rộng khả năng kết nối giữa vận tải đường sắt với các sản phẩm du lịch tại điểm đến.

Từ kết quả khai thác tuyến tàu di sản Huế - Đà Nẵng, TP. Huế và VNR thống nhất tiếp tục phối hợp nghiên cứu, đưa thêm các sản phẩm mới vào khai thác. Định hướng đặt ra là từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch đường sắt gắn với di sản, cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe.

Việc đa dạng hóa sản phẩm không chỉ nhằm tăng lựa chọn cho du khách mà còn hướng đến kéo dài thời gian trải nghiệm, tăng khả năng kết nối giữa các dịch vụ và điểm đến trên hành trình Huế - Đà Nẵng.

Trong đó, việc kết hợp phương tiện đường sắt với các giá trị cảnh quan, di sản được xem là hướng phát triển phù hợp với đặc trưng của tuyến. Nếu được tổ chức hiệu quả, các chuyến tàu chuyên đề có thể trở thành một phần trong chuỗi sản phẩm du lịch liên kết khu vực, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của hành trình và gia tăng giá trị khai thác tài nguyên du lịch.

TP. Huế và VNR sẽ tiếp tục phối hợp nghiên cứu các phương án kỹ thuật, tổ chức vận hành và xây dựng sản phẩm, hướng tới mở rộng hệ sinh thái du lịch đường sắt trên tuyến Huế - Đà Nẵng trong thời gian tới.