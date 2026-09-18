Bia Việt trên bàn ăn Michelin: Khi món quen được mở ra bằng hương vị mới

Ẩm thực Việt Nam ngày càng được nhắc đến trên bản đồ ẩm thực thế giới. Từ món ăn đường phố quen thuộc đến các nhà hàng được Michelin Guide ghi nhận, sức hấp dẫn của món Việt không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở câu chuyện văn hóa, bản sắc và khả năng sáng tạo.

Việt Nam được “World Culinary Awards” vinh danh là “Điểm đến ẩm thực tốt nhất châu Á 2025”. Hà Nội nhận danh hiệu “Thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á 2025”, trong khi tạp chí “Time Out” xếp TP.HCM ở vị trí thứ 4 trong danh sách 20 thành phố có ẩm thực ngon nhất thế giới.

Cùng với món ăn, trải nghiệm tại nhà hàng thay đổi. Thực khách không chỉ tìm kiếm một món ngon, mà còn quan tâm cách món ăn được trình bày, kết hợp với thức uống và tạo thành trải nghiệm trọn vẹn.

Bếp trưởng Thạnh Nguyễn chia sẻ về cảm hứng sáng tạo nên thực đơn cho “Trải nghiệm độc bản, thưởng vị Extra Special”.

Tại sự kiện “Trải nghiệm độc bản, thưởng vị Extra Special” ở BỜM Kitchen & Wine Bar, nhà hàng được Michelin Guide ghi nhận, bếp trưởng Thạnh Nguyễn chọn những món quen thuộc trong đời sống người Việt làm điểm khởi đầu cho thực đơn kết hợp cùng Saigon Special.

“Mỗi loại bia đều có những đặc điểm và hoa bia khác nhau. Với Saigon Special, tôi nhận thấy khi cô đặc bia, hương thơm của hoa bia Yakima trở nên nổi bật hơn và tạo hậu vị thú vị. Điều đó truyền cảm hứng để tôi sử dụng bia trong một loại sốt đặc biệt dành cho gỏi cuốn,” anh Thạnh cho biết.

Theo bếp trưởng Thạnh Nguyễn, sự kết hợp thành công trước hết cần sự thấu hiểu cả món ăn lẫn thức uống. Quá trình nghiên cứu dựa trên đặc tính hương vị của Saigon Special.

“Khi kết hợp cùng bia Saigon, sự cộng hưởng giữa bia và món ăn có thể góp phần mang đến cách thể hiện mới cho những món ăn truyền thống, dân dã của Việt Nam, từ đó giúp chúng ta đưa những trải nghiệm ẩm thực này đến gần hơn với bạn bè trên thế giới,” anh chia sẻ.

Trên bàn ăn, bia có thể là một phần của trải nghiệm ẩm thực. Khi được tính toán cùng món ăn, bia có thể trở thành một phần của cấu trúc hương vị, từ món khai vị thanh nhẹ đến các món đậm đà. Điều này cũng đặt ra một cách nghĩ khác về pairing: không chỉ chọn thức uống để cân bằng món ăn, mà tìm điểm giao nhau giữa hương thơm, vị và hậu vị của cả hai.

Phiên bản nước sốt mới làm dậy vị những nguyên liệu bên trong gỏi cuốn, khiến món ăn trở nên mới mẻ hơn.

Với Saigon Special, sản phẩm được vinh danh tại World Beer Championships (Mỹ), World Beer Awards (Anh) và International Beer Challenge (Anh) trong năm 2026.

Đáng chú ý là cách những thương hiệu Việt đồng hành với sự phát triển của ẩm thực trong nước. Việc Saigon Special cùng Michelin Guide đồng hành năm thứ tư mở ra thêm góc nhìn kết hợp, sáng tạo và hiện đại cho món Việt.

Sự kết hợp cho thấy món Việt có thể làm mới từ chính những giá trị quen thuộc. Nếu được nghiên cứu kỹ, chúng có thể giúp những giá trị quen thuộc được diễn đạt bằng một ngôn ngữ mới. Khi đó, một món ăn dân dã vẫn giữ được bản sắc, nhưng người thưởng thức có thêm lý do để khám phá lại món ăn từ một góc nhìn khác. Cách kể này mở rộng trải nghiệm của thực khách trong nước và đưa câu chuyện ẩm thực Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế.