Hỏi - đáp về kinh tế tập thể

Trả lời: Theo khoản 2, Điều 7, Luật HTX năm 2023, các hành vi bị nghiêm cấm đối với tổ hợp tác, HTX và liên hiệp HTX được quy định nhằm bảo đảm hoạt động đúng bản chất, nguyên tắc tổ chức và mục tiêu phát triển của kinh tế tập thể.

Cụ thể, các hành vi bị nghiêm cấm gồm: gian lận, giả mạo hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX; cố ý kê khai không trung thực, không chính xác nội dung đăng ký hoặc thay đổi nội dung đăng ký. Việc cung cấp thông tin sai lệch, che giấu thông tin hoặc thực hiện các thủ tục nhằm hợp thức hóa hoạt động trái quy định pháp luật cũng có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý.

Bên cạnh đó, pháp luật nghiêm cấm hành vi hoạt động không đúng mục tiêu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX; không tuân thủ các quy định về tổ chức quản lý, điều hành và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên. Không được lợi dụng danh nghĩa tổ chức kinh tế tập thể để thực hiện các hoạt động trái pháp luật hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Các hành vi bị cấm còn liên quan đến việc huy động, quản lý và sử dụng vốn, tài sản; phân phối thu nhập; thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên. Việc chiếm đoạt, sử dụng trái phép tài sản của tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX, cố ý làm trái quy định về quản lý tài chính, kế toán hoặc thực hiện các giao dịch nhằm trục lợi đều có thể bị xử lý theo quy định pháp luật tương ứng.

Ngoài ra, tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX và các tổ chức, cá nhân có liên quan không được thực hiện những hành vi bị pháp luật cấm trong quá trình thành lập, tổ chức, quản lý và hoạt động; không được lợi dụng chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể để trục lợi hoặc sử dụng nguồn lực hỗ trợ sai mục đích.

Việc tuân thủ các quy định này là trách nhiệm của tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX, người quản lý và thành viên. Khi phát hiện hành vi vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan cần kịp thời phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, xử lý. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, chủ thể thực hiện có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc chịu trách nhiệm dân sự, hình sự theo quy định pháp luật.