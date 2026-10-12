Khởi tố 21 bị can làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường

Ngày 11-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can liên quan đến các hành vi giả mạo trong công tác và mua bán trái phép hóa đơn trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường.

Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố 5 vụ án và bắt tạm giam 21 bị can về các hành vi: “Giả mạo trong công tác” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Trước đó, hơn 250 CBCS thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh được chia thành 5 tổ công tác, đồng loạt khám xét 6 địa điểm thuộc 5 doanh nghiệp, đơn vị gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú; Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam; Trung tâm Công nghệ Môi trường (CEFINEA); Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam; Công ty Cổ phần Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường Navitek.

Quá trình khám xét tại các địa điểm nói trên, lực lượng Công an thu giữ 288 thùng tài liệu, 163 CPU, 22 con dấu cùng nhiều thiết bị, dữ liệu liên quan. Cơ quan điều tra đã mời làm việc 158 người liên quan cùng một số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để thu thập tài liệu phục vụ điều tra.

Qua điều tra, khai thác dữ liệu, Cơ quan CSĐT xác định các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình quản lý, phân tích, kiểm tra để chỉnh sửa các thông số môi trường vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thấp hơn kết quả thực tế.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng có sự móc nối, phân công thực hiện hành vi vi phạm chặt chẽ, tinh vi. Khi bị phát hiện, một số đối tượng tìm cách tiêu hủy hoặc làm thay đổi tài liệu, chứng cứ điện tử, chứng cứ vật chất và dữ liệu liên quan nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã thu thập, củng cố chứng cứ, khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can về các hành vi: “Giả mạo trong công tác” và “Mua bán trái phép hóa đơn”. Các bị can gồm giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, nhân viên của các đơn vị liên quan; cùng một số giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác bị xác định có hành vi mua bán trái phép hóa đơn để hợp thức hóa chi phí phát sinh.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an khám xét các địa điểm liên quan đến vụ án.

Vụ án có tính chất phức tạp, hành vi vi phạm kéo dài, liên quan nhiều công đoạn trong quy trình phân tích, quan trắc và phát hành kết quả môi trường. Việc làm sai lệch số liệu có thể che giấu tình trạng ô nhiễm, ảnh hưởng đến tính khách quan của hoạt động kiểm nghiệm, quan trắc, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về môi trường và ảnh hưởng đến quyền lợi cộng đồng.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực quan trắc, kiểm nghiệm, phân tích môi trường phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm tính trung thực, khách quan và chính xác của kết quả; không can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch số liệu vì lợi ích kinh tế hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Các tổ chức, cá nhân khi phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động quan trắc, kiểm nghiệm môi trường cần kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý.