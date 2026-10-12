Phát hiện lô đồng hồ, trang sức trị giá hơn 2,5 tỷ đồng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu

Đồng hồ có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại địa điểm kinh doanh

Qua thực hiện công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường, Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP Hồ Chí Minh và Công an phường Tân Sơn Nhì tiến hành kiểm tra Công ty thuộc địa bàn phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh.

Tại thời điểm kiểm tra, địa điểm kinh doanh đang hoạt động trưng bày, kinh doanh các mặt hàng đồng hồ, trang sức. Qua kiểm tra thực tế hàng hóa đang kinh doanh và chứa trữ, đoàn kiểm tra phát hiện 137 đơn vị sản phẩm gồm đồng hồ, trang sức các loại mang các nhãn hiệu như: HERMES, RICHARD MILLE, ROLEX, CARTIER, VCA, LOUIS VUITTON, OMEGA, HUBLOT.

Toàn bộ số hàng hóa nêu trên chưa qua sử dụng, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định và không có hóa đơn, chứng từ. Các nhãn hiệu, biểu tượng nhãn hiệu được gắn hoặc in trực tiếp trên sản phẩm, không thể bóc tách hoặc tháo rời, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng trị giá hàng hóa tính theo giá niêm yết là 2.548.000.000 đồng.

Đội Quản lý thị trường số 3 đã tiến hành lập hồ sơ vụ việc, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết và tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.