Rửa tiền xuyên quốc gia qua 'chợ đen' tài khoản ngân hàng với thủ đoạn tinh vi

Cơ quan Công an lấy lời khai bị can Vũ Tùng Linh.

Tội phạm công nghệ cao ẩn danh

Ngày 12/10, theo Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 7 người liên quan.

Cơ quan công an xác định đây là đường dây tội phạm công nghệ cao ẩn danh, có tính chất đặc biệt phức tạp và mang yếu tố xuyên quốc gia, do hoạt động phạm tội xảy ra tại Nhật Bản. Thời gian xảy ra từ đầu năm 2025, nhóm tội phạm đã tiêu hủy các tài liệu chứng cứ, chuẩn bị kịch bản để đối phó với cơ quan chức năng, sử dụng nhiều tài khoản trung gian, kết hợp với giao dịch tài sản mã hóa, khiến quá trình xác minh chủ thể thực sự của các giao dịch, truy vết dòng tiền và thu thập chứng cứ điện tử gặp nhiều khó khăn.

Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ, các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Kết quả điều tra cho thấy, một nhóm người nước ngoài đã giả mạo nhân viên ngân hàng, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo nhắm vào các doanh nghiệp tại Nhật Bản để chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Điển hình vào ngày 10/3/2025, đã có 15 công dân người Nhật Bản bị sập bẫy, chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu Yên (tương đương 117 tỷ Việt Nam đồng) vào 3 tài khoản ngân hàng công ty DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS và LUNA DEVELOPMENT do nhóm lừa đảo quản lý.

Tang vật thu giữ trong vụ án.

Ngay khi chiếm đoạt được nguồn tiền bất chính khổng lồ này, nhóm tội phạm lập tức tìm cách xóa dấu vết và tẩu tán ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản thông qua các chân rết tại Việt Nam. Nhận được tiền, nhóm tội phạm lập tức chuyển đổi toàn bộ sang các loại tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển ngược lại vào ví điện tử cho nhóm tội phạm ngoại quốc để hưởng lợi bất chính từ 1–2% trên mỗi giao dịch.

Đáng chú ý, đường dây này đã hoạt động lén lút trong nhiều năm; đến thời điểm bị triệt phá, có những người đã sử dụng tài khoản cá nhân thực hiện các giao dịch luân chuyển dòng tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Khởi tố 7 bị can, tiếp tục mở rộng điều tra

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 7 bị can, trong đó bắt tạm giam đối với 3 bị can gồm: Vũ Tùng Linh (SN: 1993, trú tại tỉnh Phú Thọ), Lê Đức Hùng (SN: 1994, trú tại tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nam (SN: 1998, trú tại tỉnh Phú Thọ) về tội "Rửa tiền" (Điều 324 Bộ luật Hình sự). Đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với 4 bị can gồm: Nguyễn Thanh Huyền (SN: 1997, trú tại TP Hà Nội), Lê Thị Bình (SN: 1992, trú tại TP Bắc Ninh), Huỳnh Thị Kim Dung (SN: 1994 trú tại tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN: 1992, trú tại TP Hà Nội) về hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Cơ quan công an lấy lời khai các bị can.

Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng đã thu giữ 6 điện thoại thông minh, 1 máy tính bảng, 1 xe ô tô Mercedes-Benz, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng và bạc có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ án trên, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen, biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Phú Thọ. Trong thư khen, lãnh đạo Bộ Công an đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí và sắc bén về nghiệp vụ của Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Phú Thọ. Kết quả đấu tranh, khám phá vụ án cho thấy sự phối hợp chủ động, hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an địa phương.

Đồng thời, vụ án khẳng định hiệu quả hợp tác quốc tế giữa Bộ Công an Việt Nam với cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng vụ án với tinh thần xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm. Đồng thời, đề nghị những người có liên quan sớm đến cơ quan công an trình diện, khai báo trung thực để được xem xét theo quy định của pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hoặc tham gia tiếp tay cho các đường dây chuyển tiền ngầm, rửa tiền phi pháp. Đặc biệt, đối với cộng đồng người Việt Nam đang học tập, lao động và sinh sống tại Nhật Bản cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nước sở tại; tuyệt đối không tham gia các hoạt động đổi tiền "tay ba", mua bán ngoại tệ trái phép và kiên quyết không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật Nhật Bản để bảo vệ quyền lợi chính đáng cũng như hình ảnh của người Việt Nam tại nước bạn.