Nghi án 'góp tiền mua ma túy' tại Hà Nội: Hủy án sơ thẩm vì áp dụng không đúng tội danh

Nhắn tin trên nhóm chat rủ góp tiền mua ma túy

Phán quyết trên được TAND TP Hà Nội đưa ra sau khi xét kháng cáo kêu oan của các bị cáo Trịnh Vũ Kiên, Kim Xuân Tuấn, Nguyễn Quang Hưng (cùng SN 1996, ngụ Quảng Ninh).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 24/9/2025, Thành nhắn tin, rủ Tuấn, Kiên và Hưng góp tiền mua ma túy cùng sử dụng trong dịp sinh nhật Thành. Ba bị cáo sau đó chuyển cho Thành tổng cộng 14 triệu đồng.

Nhận tiền, Thành liên hệ mua 10 viên ma túy “kẹo” giá 3,5 triệu đồng và 5,2 triệu đồng ma túy Ketamine. Khi shipper giao ma túy, Thành lấy 5 viên ma túy cất đi để sử dụng một mình. Số ma túy còn lại, Thành bảo shipper mang đến cho Tuấn, để Tuấn mang đến tiệc sinh nhật của Thành. Tuy nhiên, Tuấn không biết và không nhận được số ma túy trên.

Về phía Thành, ngày 3/10/2025, thỏa thuận bán ma túy cho đối tượng khác. Ngày 4/10/2025, Thành mang 5 viên ma túy “kẹo” đi bán thì bị công an phát hiện, bắt quả tang. Theo giám định, 5 viên ma túy “kẹo” là ma túy loại MDMA, tổng khối lượng 3,181g.

Từ lời khai của Thành, các đối tượng Kiên, Tuấn và Hưng bị điều tra, truy tố về tội “Tàng trữ trái phép CMT”. Riêng Thành bị truy tố về tội “Mua bán trái phép CMT”.

Ngày 30/6/2026, TAND khu vực 5 Hà Nội xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Minh Thành 36 tháng tù về tội “Mua bán trái phép CMT”; 3 bị cáo còn lại cùng bị tuyên 24 tháng tù về tội “Mua bán”, thay vì tội “Tàng trữ” bị truy tố trước đó.

Sau phiên sơ thẩm, Tuấn, Kiên, Hưng cùng kháng cáo kêu oan. Tại phiên phúc thẩm, Kiên thừa nhận đã chuyển tiền cho Thành để mua ma túy. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi chuyển tiền, Kiên cho rằng đã thay đổi ý định, không muốn tham gia nên yêu cầu Thành trả lại tiền và sau đó đã được hoàn trả.

Tuấn xác nhận Kiên đã rời nhóm chat, đồng thời cho rằng bản thân không nhận ma túy từ Thành; không biết việc Thành sau đó mang ma túy đi bán.

Bào chữa cho các bị cáo, luật sư (LS) cho rằng các bị cáo khai phù hợp với nhau về việc ngay sau khi góp tiền đã thông báo chấm dứt, không tham gia sử dụng ma túy và yêu cầu Thành trả lại tiền. Theo LS, từ thời điểm trên, Kiên, Tuấn, Hưng đã không tiếp tục tham gia; số ma túy Thành bán cho đối tượng khác là do Thành sử dụng tiền cá nhân mua. Cũng theo LS, việc cấp sơ thẩm xét xử 3 bị cáo về tội danh nặng hơn nhưng không trả hồ sơ là dấu hiệu vi phạm về tố tụng.

Giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm thụ lý, giải quyết lại

Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKS cho rằng việc Thành bán ma túy ngày 4/10/2025 là tự phát, không bàn bạc trước. Các bị cáo Tuấn, Kiên, Hưng không biết việc Thành bán ma túy. Vì vậy, cấp sơ thẩm xác định 3 bị cáo đồng phạm với Thành về hành vi bán ma túy là không phù hợp. Tuy nhiên, theo VKS, có đủ căn cứ xác định 3 bị cáo đồng phạm với Thành về việc tàng trữ trái phép 3,181 gam MDMA.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội nhận định, hành vi của các bị cáo Kiên, Tuấn và Hưng có dấu hiệu đồng phạm về tội “Tàng trữ trái phép CMT”. Việc Thành bán một phần ma túy cho người khác là hành vi tự phát, 3 bị cáo còn lại không biết và không có sự thỏa thuận từ trước. Do đó, việc cấp sơ thẩm xác định Kiên, Tuấn và Hưng đồng phạm với Thành về hành vi “Mua bán trái phép CMT” là không phù hợp.

Cũng theo cấp phúc thẩm, cấp sơ thẩm đã áp dụng không đúng tội danh, đồng thời đánh giá sai vai trò của các bị cáo. Ngoài ra, cơ quan điều tra không ghi âm, ghi hình khi lấy lời khai các bị cáo; cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội danh nặng hơn nhưng không trả hồ sơ về nội dung trên là vi phạm thủ tục tố tụng.

Theo HĐXX TAND TP Hà Nội, “với những sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật của cấp sơ thẩm, HĐXX phúc thẩm thấy cần hủy toàn bộ bản án”. Do đó, HĐXX quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ vụ án cho TAND khu vực 5 thụ lý, giải quyết lại theo thẩm quyền.