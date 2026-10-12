Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận của bà Trương Thị Khương (đại diện đứng tên trên GCN) thửa số 117, diện tích 105m2 đất HNK, tờ BĐĐC số 200, phường Bảo An (phường Phước Mỹ cũ), tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất của bà, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo, như sau:

- Ngày 30/9/1997, hộ Lê Thị Minh được UBND thị xã Phan Rang - Tháp Chàm cấp Giấy chứng nhận QSD đất phát hành số H 388949, trong đó có thửa đất số 579c, tờ BĐ số 5, diện tích 1.120m2 đất ĐM, phường Phước Mỹ. Thời hạn sử dụng: Đến tháng 9/2017. Nguồn gốc sử dụng đất: Được giao quyền sử dụng đất theo quyết định số: 06/QĐ/UB-TX ngày 24/3/1994 của UBND thị xã Phan Rang - Tháp Chàm.

- Ngày 02/1/2001, bà Lê Thị Minh có Giấy cam kết cho con đất, với nội dung: "... Tôi nay tuổi già yếu không canh tác sản xuất được nay tôi cho lại con gái ruột là Trương Thị Khương và con rể Tài Bản, với diện tích 130m2. Được UBND phường Phước Mỹ chứng thực ngày 03/1/2001 (bản chính và đơn xác nhận nhân khẩu ngày 3/4/2024).

- Ngày 03/2/2025, ông Tài Bản (chết) không để lại di chúc. Ngày 12/9/2026, những người thừa kế của ông Tài Bản lập Văn bản thỏa thuận cử người đại diện đứng tên trên GCNQSDĐ thống nhất cử bà Trương Thị Khương được đại diện đứng tên để cấp GCN. Được Văn phòng Công chứng Trần Thị Minh Nghị chứng thực. Số công chứng 3690/2026/CCGD.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất Phan Rang thông báo công khai niêm yết 30 ngày, từ ngày 29/9/2026 đến ngày 29/10/2026. Bà Lê Thị Minh đã chết.

Nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Rang thông báo trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa về nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên. Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho bà Trương Thị Khương (Đại diện đứng tên trên GCN) mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định.