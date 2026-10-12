Nhóm thanh niên nam nữ hỗn chiến giữa đường ở Hà Nội

Mới đây, mạng xã hội lan truyền các đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên nam nữ tranh cãi rồi lao vào đánh nhau tại khu vực ngã tư giữa đêm.

Theo hình ảnh trong clip, những người liên quan liên tục dùng tay, chân tấn công đối phương, khiến khu vực xảy ra vụ việc trở nên hỗn loạn.

Thông tin ban đầu trên mạng xã hội cho rằng, trước đó, nhóm thanh niên đi hát karaoke và cầm nhầm micro của quán mang về. Khi nhân viên quán đuổi theo yêu cầu trả lại, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Nhóm thanh niên sau đó được cho là đã dùng vỏ chai bia tấn công nhân viên quán, dẫn đến vụ xô xát.

Tuy nhiên, nguyên nhân và diễn biến cụ thể của vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Cơ quan công an đang xác minh, làm rõ vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Theo tìm hiểu của P.V VietNamNet, vụ việc xảy ra vào đêm 11/10, tại khu vực ngã tư chợ Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, TP Hà Nội.

Sáng 12/10, trao đổi với phóng viên VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Bồ Đề xác nhận đơn vị đã tiếp nhận thông tin và đang lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an đang xác minh các tình tiết liên quan, làm rõ những người tham gia và trách nhiệm của từng cá nhân để có căn cứ xử lý.