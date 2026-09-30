Học viện Hải quân phát động đợt thi đua cao điểm

Chiều 30-9, Học viện Hải quân tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2026), 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2026) và 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2026) với chủ đề “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy học viện chủ trì.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan phát động thi đua.

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 5-10 đến hết 25-12, tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính...

Phát biểu tại buổi phát động, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đợt thi đua sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, gắn với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan, khoa, đơn vị. Mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ cần tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, chủ động, năng động, đổi mới, sáng tạo; quyết tâm khắc phục khó khăn, thi đua lập nhiều thành tích thiết thực, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.

Đại biểu tham dự buổi phát động thi đua.

Bên cạnh đó, học viện tập trung đột phá chuyển đổi số và cải cách hành chính, phấn đấu đến hết năm 2026, 100% cán bộ, chiến sĩ có kiến thức, kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số, sử dụng hiệu quả các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công tác, từng bước hình thành đội ngũ “quân nhân số”; tăng cường xử lý công việc trên môi trường điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ huy, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua đợt thi đua, học viện tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa lịch sử của Ngày Toàn quốc kháng chiến; truyền thống quyết chiến, quyết thắng và những chiến công, thành tích của Quân đội nhân dân Việt Nam trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; qua đó bồi đắp niềm tự hào, ý chí, trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, Đảng ủy Học viện Hải quân tổ chức quán triệt nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV/2026.