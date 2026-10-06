Thành lập cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô

Theo đó, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội có ba cơ quan báo chí trực thuộc, gồm Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị. Các đơn vị được tổ chức trong một hệ thống quản trị thống nhất, phát huy thế mạnh chuyên môn, bản sắc thương hiệu và khả năng tiếp cận công chúng của từng loại hình báo chí.

Cùng với ba đơn vị báo chí, cơ cấu tổ chức của Cơ quan gồm bốn đơn vị tham mưu, quản trị và dịch vụ dùng chung: Văn phòng; Phòng Thư ký - Tổng hợp; Phòng Kỹ thuật - Công nghệ; Trung tâm Dịch vụ Quảng cáo và Truyền thông.

Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội có 3 cơ quan báo chí trực thuộc, gồm Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị

Ba đơn vị báo chí có tổng số 20 phòng chuyên môn trực tiếp phục vụ sản xuất. Cơ quan chủ động quyết định việc phân bổ, tên gọi, chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp các phòng phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm giữ nguyên tổng số 20 phòng và tránh trùng lặp chức năng với cấp Cơ quan.

Trọng tâm của bước chuyển này là kết nối nguồn lực, hoàn thiện cơ chế điều hành và tạo điều kiện để từng loại hình báo chí phát huy tốt nhất sở trường. Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và nội dung số được đặt trong một chiến lược phát triển chung, với sự phân công rõ ràng về sản phẩm và trách nhiệm thực hiện.

Trong mô hình mới, Báo Hànộimới phát huy thế mạnh báo Đảng, chính luận, phân tích và bình luận, với trọng tâm về chính trị, xây dựng Đảng, văn hóa và đời sống Thủ đô.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát triển các chương trình phát thanh, truyền hình, thời sự, thông tin thiết yếu và sản phẩm nghe nhìn đa nền tảng.

Báo điện tử Kinh tế và Đô thị phát huy thế mạnh chuyên sâu về kinh tế, quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại.

Một điểm nổi bật của mô hình là tổ chức sản xuất theo hướng hội tụ, chia sẻ nguồn tin và dữ liệu để tạo ra nhiều sản phẩm phù hợp với từng nền tảng. Một vấn đề của thành phố có thể được triển khai thành bài phân tích trên báo, phóng sự truyền hình, chương trình phát thanh hoặc sản phẩm đồ họa, video trên môi trường số.

Mô hình mới hướng tới nâng cao chất lượng thông tin thiết yếu và truyền thông chính sách, đưa chủ trương, quyết sách của thành phố đến với người dân bằng cách diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu. Đồng thời, báo chí có trách nhiệm lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở; phát hiện vướng mắc trong thực thi chính sách, theo dõi và thông tin việc giải quyết những vấn đề công chúng quan tâm.

Quá trình triển khai được thực hiện theo lộ trình, gắn với hoàn thiện quy chế, phân cấp trách nhiệm, các thủ tục về giấy phép và điều kiện hoạt động của từng đơn vị. Yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm thông tin, xuất bản và phát sóng liên tục, đồng thời từng bước chuẩn hóa sản xuất và phát triển hệ sinh thái nội dung số đến năm 2030.

Quyết định của Thành ủy Hà Nội mở ra một giai đoạn phát triển mới cho báo chí Thủ đô, với nền tảng quản trị thống nhất và dư địa sáng tạo rộng hơn cho từng đơn vị.