Phường Tây Hồ phát huy truyền thống 80 năm của Lực lượng vũ trang Thủ đô

Lãnh đạo phường Tây Hồ dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946 - 19/10/2026). Ảnh: H.H

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Việt Cường nhấn mạnh, ra đời từ phong trào cách mạng của quần chúng, LLVT Thủ đô Hà Nội là một bộ phận quan trọng của LLVT nhân dân Việt Nam. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Thủ đô đã kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc và truyền thống “Ngàn năm văn hiến” của Thăng Long - Hà Nội, cùng nhân dân Thủ đô viết nên những trang sử hào hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống cách mạng trong các cuộc kháng chiến, 30 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT quận Tây Hồ trước đây đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Phó Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Việt Cường trình bày diễn văn kỷ niệm. Ảnh: H.H

Theo đó, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được củng cố; chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT được nâng lên. LLVT địa phương thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; tổ chức huấn luyện, diễn tập, phòng, chống thiên tai, cháy nổ, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều năm liền, các nhiệm vụ được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Quốc phòng và UBND thành phố ghi nhận, khen thưởng.

Sau khi thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, LLVT phường Tây Hồ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa bàn phường ngày càng vững chắc về quốc phòng, an ninh.

Thời gian tới, LLVT phường Tây Hồ xác định tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, chủ động nắm chắc tình hình, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là nâng cao năng lực tham mưu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng địa bàn phường thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Khen thưởng và trao thưởng cho 15 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô Hà Nội. Ảnh: H.H

LLVT phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an phường và các đơn vị đóng quân trên địa bàn, thường xuyên nắm tình hình, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các phương án tác chiến, tổ chức tốt luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ, tìm kiếm cứu nạn; nâng cao trình độ, sức mạnh chiến đấu, không để bị động, bất ngờ.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng cho 15 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô Hà Nội.