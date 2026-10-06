Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế

Dự thảo Nghị định đề xuất sửa đổi, bổ sung gồm 4 Điều, trong đó Điều 1 sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, tập trung tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tế, đồng thời hướng tới đơn giản hóa thủ tục, tăng ứng dụng dữ liệu số và hoàn thiện cơ chế quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế.

Các nhóm nội dung được tập trung sửa đổi, bổ sung gồm kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu; mức đóng, hỗ trợ đóng và thẻ bảo hiểm y tế; hồ sơ, thủ tục ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; đổi mới trình tự khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh; quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế; tăng cường quản lý nhà nước và giám định bảo hiểm y tế.

Đáng chú ý, một trong những điểm nổi bật là dự thảo Nghị định đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng đối với một số đối tượng.

Cụ thể, khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định đề xuất sửa đổi điểm c khoản 6 Điều 6 Nghị định 188/2025/NĐ-CP quy định. Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại điểm g khoản 4 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế.

Thời gian hỗ trợ là 72 tháng kể từ thời điểm xã nơi đối tượng đang sinh sống không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Theo quy định hiện hành, tại điểm c khoản 6 Điều 6 Nghị định 188/2025/NĐ-CP, nhóm đối tượng này được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế trong 36 tháng kể từ thời điểm xã nơi đối tượng đang sinh sống không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Nếu được thông qua, chính sách này sẽ kéo dài thêm thời gian hỗ trợ cho nhóm đối tượng chịu tác động khi địa bàn nơi cư trú không còn thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, qua đó góp phần duy trì việc tham gia bảo hiểm y tế liên tục.

Một thay đổi quan trọng khác là đơn giản hóa thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế. Dự thảo đề xuất đẩy mạnh khai thác, sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan. Những thông tin đã có và có thể khai thác trên hệ thống sẽ được ưu tiên sử dụng, qua đó giảm yêu cầu người dân cung cấp lại bản chụp giấy tờ.

Thực tế thi hành Nghị định 188/2025/NĐ-CP cũng phát sinh một số vướng mắc như xác định quyền lợi miễn cùng chi trả trong trường hợp lỗi dữ liệu; thanh toán dịch vụ kỹ thuật mới đã được phê duyệt danh mục nhưng chưa có giá; cơ chế xử lý bất đồng giữa Cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở khám, chữa bệnh về chi phí tăng cao.

Dự thảo cũng đề xuất bổ sung điều kiện, nội dung chi và thanh quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Nội dung này nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc sử dụng kinh phí bảo hiểm y tế trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, gắn chính sách bảo hiểm y tế không chỉ với điều trị khi người dân mắc bệnh mà còn với mục tiêu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe từ sớm.

Một điểm mới đáng chú ý nữa là Dự thảo đề xuất thành lập Hội đồng phản biện độc lập về chuyên môn và kinh tế phục vụ việc xây dựng danh mục thuốc, thiết bị y tế và dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế. Cơ chế phản biện độc lập được kỳ vọng sẽ bổ sung căn cứ chuyên môn và kinh tế khi xem xét các danh mục thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao tính khách quan và hiệu quả sử dụng Quỹ.

Ảnh minh họa.

Về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cũng đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách Nhà nước đối với 5 nhóm đối tượng, dự kiến thực hiện từ ngày 1/4/2027.

Trong đó, học sinh, sinh viên được đề xuất nâng mức hỗ trợ từ tối thiểu 50% mức đóng hiện nay lên tối thiểu 70%. Nếu chính sách được thông qua, phần kinh phí học sinh, sinh viên và gia đình phải tự đóng sẽ giảm tương ứng.

Không chỉ học sinh, sinh viên, dự thảo còn đề xuất tăng hỗ trợ đối với nhiều nhóm có hoàn cảnh kinh tế khó khăn hoặc đặc thù. Cụ thể, người khuyết tật nhẹ thuộc hộ gia đình cận nghèo được đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng Bảo hiểm y tế. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo được đề xuất hỗ trợ tối thiểu 80% mức đóng.

Đối với người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình, mức hỗ trợ được đề xuất nâng từ tối thiểu 30% hiện nay lên tối thiểu 50%. Người được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo cũng được đề xuất ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng Bảo hiểm y tế.

Như vậy, nếu được thông qua, chính sách mới sẽ giảm đáng kể phần kinh phí mà một số nhóm người tham gia Bảo hiểm y tế phải tự đóng, đồng thời tăng mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

Theo quy định hiện hành tại Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế từ ngân sách Nhà nước được xác định theo từng nhóm đối tượng. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo cư trú tại các xã nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng.

Đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế, mức hỗ trợ hiện hành tối thiểu 70% mức đóng. Một số nhóm khác được hỗ trợ tối thiểu 70% hoặc 50%, tùy từng đối tượng và điều kiện cụ thể.

So với chính sách hiện hành, Dự thảo lần này đề xuất những thay đổi đáng kể. Mức hỗ trợ đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo dự kiến tăng từ tối thiểu 70% lên tối thiểu 80%; học sinh, sinh viên tăng từ tối thiểu 50% lên tối thiểu 70%; người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình tăng từ tối thiểu 30% lên tối thiểu 50%.

Việc tăng hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng tiếp cận chính sách của người dân, nhất là những gia đình có nhiều thành viên đang đi học hoặc thuộc nhóm có điều kiện kinh tế khó khăn. Phần đóng góp của người tham gia giảm xuống cũng góp phần tạo điều kiện duy trì Bảo hiểm y tế liên tục, qua đó bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh lâu dài.

Theo dự kiến, Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/4/2027. Riêng những quy định liên quan đến khám sức khỏe định kỳ dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Các mức hỗ trợ nói trên hiện mới là đề xuất tại dự thảo đang được Bộ Y tế lấy ý kiến. Sau quá trình tiếp thu, hoàn thiện, dự thảo sẽ được trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.