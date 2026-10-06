Cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai ngày 06/10/2026: Nguy cơ ngập nhiều xã trũng thấp ven sông

Hiện nay, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang xuống chậm nhưng vẫn duy trì trên mức báo động (BĐ) 1. Cơ quan khí tượng thủy văn đưa ra cảnh báo về nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp ven sông trong vòng 24 giờ tới.

Diễn biến mực nước tại trạm Tà Lài

Ghi nhận vào lúc 13h00 ngày 06/10/2026, mực nước đo được tại trạm Tà Lài đạt 112,21m, hiện đang ở mức dưới BĐ2 là 0,21m và tiếp tục xu hướng xuống chậm.

Dự báo xu thế lũ trong 24 giờ tới

Trong 24 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Đồng Nai tại khu vực trạm Tà Lài được dự báo sẽ tiếp tục dao động ở mức BĐ1.

Các địa bàn có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt bao gồm:

Vùng trũng thấp ven sông Đồng Nai.

Khu vực trũng thấp thuộc địa bàn các xã: Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các vùng lân cận.

Cấp độ rủi ro thiên tai và cảnh báo tác động

Cơ quan chức năng đã phát cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở Cấp 1.

Lũ dâng cao trên sông có khả năng gây ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông, tác động tiêu cực đến:

Hoạt động giao thông đường thủy.

Khu vực nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp của người dân.

Đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội tại địa phương.

Người dân sinh sống tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp được khuyến cáo cần chủ động theo dõi sát diễn biến mực nước, kê cao tài sản và gia cố chuồng trại, ao nuôi để giảm thiểu thiệt hại.

Bản tin phát lúc 15h30 ngày 06/10/2026.