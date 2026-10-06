Thời tiết ngày 7/10 trời nắng hanh khô, đêm và sáng sớm trời rét

Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Ít mây, không mưa, ngày trời nắng hanh khô. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Ít mây, không mưa, ngày trời nắng hanh khô. Đêm và sáng sớm trời rét. Ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 oC. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.

Ngày 7/10/2026 ngày trời nắng hanh khô, đêm và sáng sớm trời rét

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Ít mây, không mưa, ngày trời nắng hanh khô. Đêm và sáng sớm trời rét. Ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Ít mây, không mưa, ngày trời nắng hanh khô. Đêm và sáng sớm trời rét. Ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Ít mây, không mưa, ngày trời nắng hanh khô. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng):Ít mây, không mưa, ngày trời nắng hanh khô. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.

Gió Đông Bắc cấp 2.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 8 - 10/10/2026: Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Ngày trời nắng hanh khô, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.