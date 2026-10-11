Highlight Nam Định vs Ninh Bình: Cân tài cân sức
Nam Định chia điểm với Ninh Bình trên sân Thiên Trường ở vòng 3 LPBank V.League 2026/27. Thiếu vắng Xuân Son vì chấn thương, đội chủ nhà gặp khó trong khâu tấn công. Phút 57, Hoàng Đức vào sân từ ghế dự bị và lập tức tạo dấu ấn với bàn mở tỷ số cho Ninh Bình. Tuy nhiên, đến phút 73, Mạnh Quỳnh đá bồi thành công, giúp Nam Định gỡ hòa 1-1 và giữ lại một điểm. Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/highlight-nam-dinh-vs-ninh-binh-can-tai-can-suc-273394.html