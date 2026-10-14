Thể Công Viettel thất bại trước Persib Bandung

Thể Công Viettel chấp nhận thua cuộc trước đại diện đến từ Indonesia. (Ảnh: AFC)

Làm khách trước Persib Bandung, đội bóng được đánh giá cao về lực lượng và có lợi thế sân nhà, Thể Công Viettel nhập cuộc với quyết tâm giành điểm. Dù chịu sức ép từ đối thủ, các học trò của huấn luyện viên Velizar Popov không lựa chọn lối chơi phòng ngự thụ động mà chủ động tranh chấp, tổ chức tấn công ngay khi có cơ hội.

Những phút đầu trận diễn ra với tốc độ khá cao khi hai đội liên tục triển khai các tình huống lên bóng. Persib Bandung tìm cách tận dụng lợi thế sân nhà để gây sức ép, trong khi Thể Công Viettel duy trì cự ly đội hình hợp lý và tổ chức những pha phản công.

Đáng chú ý, trong khoảng 25 phút đầu tiên, đại diện Việt Nam có những thời điểm kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra một số tình huống tấn công đáng chú ý. Tuy nhiên, các pha xử lý cuối cùng chưa đủ chính xác để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Ở chiều ngược lại, Persib Bandung cũng gặp không ít khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đội khách. Các cầu thủ hai bên thi đấu quyết liệt, không ngại va chạm nhằm hạn chế khả năng triển khai bóng của đối phương.

Bước ngoặt của hiệp 1 xuất hiện ở phút 43, khi Chí Khải phạm lỗi trong vòng cấm, khiến Thể Công Viettel phải chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, Peralta thực hiện thành công, đưa Persib Bandung vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn thua ở thời điểm cuối hiệp 1 buộc Thể Công Viettel phải điều chỉnh cách tiếp cận trận đấu sau giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, đội khách nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Huấn luyện viên Velizar Popov cũng thực hiện những sự thay đổi nhân sự để tăng cường khả năng tấn công, trong đó Brandao được tung vào sân thay Rimario ngay đầu hiệp.

Tuy nhiên, trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chắc chắn của Persib Bandung, các pha phối hợp của Thể Công Viettel chưa tạo được nhiều cơ hội thực sự rõ ràng.

Khó khăn tiếp tục đến với đại diện Việt Nam ở phút 67, khi tiền vệ Paulinho Curua nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Việc phải chơi thiếu người khiến Thể Công Viettel gặp thêm bất lợi trong nỗ lực tìm bàn gỡ.

Dẫu vậy, chỉ bảy phút sau, Persib Bandung cũng mất người khi Klok nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 74. Hai đội trở lại thế cân bằng về quân số trong khoảng thời gian còn lại.

Tận dụng tình thế này, Thể Công Viettel tiếp tục đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép lên phần sân đối phương. Những tình huống lên bóng được triển khai với quyết tâm cao, song các pha dứt điểm vẫn thiếu độ chính xác cần thiết.

Dù nỗ lực đến những phút cuối, đội khách không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Persib Bandung và chấp nhận thất bại 0-1.

Với kết quả này, Persib Bandung giành chiến thắng thứ hai liên tiếp, có 6 điểm và trở lại vị trí dẫn đầu bảng E. Trong khi đó, Thể Công Viettel mới có 1 điểm sau hai lượt trận, tạm đứng thứ ba.

Trước đó, ở trận đấu cùng bảng, Melbourne Victory (Australia) đánh bại Seoul (Hàn Quốc) với tỷ số 3-0, qua đó có 4 điểm sau hai lượt trận.

Thất bại trên sân khách khiến Thể Công Viettel gặp bất lợi trong cuộc đua giành quyền đi tiếp tại AFC Champions League Two 2026-2027. Đại diện Việt Nam cần sớm cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và giành kết quả tích cực ở những lượt đấu tiếp theo để duy trì hy vọng vượt qua vòng bảng.