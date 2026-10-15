Thống kê trận đấu Real Betis 3-2 FC Porto: Real Betis ngược dòng ngoạn mục

Không có Raphinha trong đội hình, Barcelona vẫn gặp nhiều khó khăn trước sức ép từ Galatasaray. Tuy nhiên, màn trình diễn xuất sắc của Lamine Yamal sau giờ nghỉ đã tạo nên bước ngoặt, giúp đội bóng xứ Catalonia giành chiến thắng 4-1 trên sân Ali Sami Yen.