Vì sao lứa U23 vẫn 'ngoài cuộc chơi' ở tuyển Việt Nam?

U23 Việt Nam vẫn đứng ngoài

Sau VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam với màn trình diễn tương đối ấn tượng tại Saudi Arabia được kỳ vọng trở thành nguồn nhân lực mới tiềm năng cho tuyển Việt Nam.

Hai giải đấu liên tiếp trong năm 2026 gồm ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup đem đến cơ hội cho HLV Kim Sang Sik kiểm tra lực lượng, đặc biệt là những cầu thủ thuộc lứa U23 với 5 cái tên: Đình Bắc, Quang Kiệt, Nhật Minh, Ngọc Mỹ và Trung Kiên.

Ngoại trừ Đình Bắc, các cầu thủ U23 Việt Nam khác chưa có chỗ đứng ở tuyển Việt Nam

Nhưng nhìn vào thời lượng thi đấu, có thể thấy việc các cầu thủ trẻ góp mặt trên tuyển Việt Nam chưa đồng nghĩa đã trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Theo thống kê, nhóm cầu thủ U23 được sử dụng tại ASEAN Cup 2026 có tổng cộng 690 phút thi đấu. Sang FIFA ASEAN Cup 2026, con số này lùi xuống, còn 625 phút. Đáng chú ý, Nguyễn Đình Bắc chiếm phần lớn thời lượng ở giải đầu tiên, với 671 phút, và tiếp tục có 254 phút tại giải đấu thứ hai.

Nhìn vào thời lượng thi đấu của các cầu thủ U23 Việt Nam có sự chênh lệch lớn, điều này chứng tỏ tuyển Việt Nam vẫn chưa có thêm lựa chọn mới quá tin cậy. Thế nên những hy vọng nói trên cứ dần tan biến sau mỗi giải đấu của đội bóng áo đỏ.

HLV Kim Sang Sik có chịu… mở lòng?

Điều đáng chú ý, lứa cầu thủ đại diện cho U23 Việt Nam không bước lên tuyển Việt Nam với hành trang ít ỏi. Trái lại tất cả đều đã chứng minh được năng lực ở V-League cũng như tại VCK U23 châu Á 2026.

Tất nhiên, điều đó không bảo đảm mọi cầu thủ đều đủ sức đá chính ở tuyển Việt Nam (ngoại trừ Đình Bắc) khi khoảng cách giữa hai cấp độ đội tuyển vẫn khá lớn. Song, vấn đề nằm ở chỗ, có vẻ HLV Kim Sang Sik còn nhiều lý do để chưa thể tin cậy và sử dụng tối đa các cầu thủ U23 Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik có thay đổi, trọng dụng thêm nhiều cầu thủ thuộc lứa U23 trên tuyển Việt Nam trong thời gian tới?

Chiến lược gia người Hàn Quốc rõ ràng vẫn ưu tiên mục tiêu chiến thắng, thành tích hơn là xây dựng một kế hoạch dài hơi. Bởi vậy, ông Kim Sang Sik thể hiện ý đồ bằng cách sử dụng nhiều cựu binh ,thay vì trao cơ hội cho nhóm cầu thủ trẻ bước lên từ U23 Việt Nam.

Dẫu sao, thời điểm này có lẽ mọi thứ cũng cần phải khác, tuyển Việt Nam bắt buộc phải dần chuyển giao một cách an toàn và hiệu quả, một khi không muốn rơi vào tình cảnh như tại FIFA ASEAN Cup. Tại Indonesia, có quá nhiều cựu binh, trụ cột của tuyển Việt Nam dính chấn thương do bị sử dụng quá tải.

Không ai đòi hỏi HLV Kim Sang Sik phải trẻ hoá một cách ồ ạt hay gạt ra rìa những cựu binh đang sở hữu phong độ cao, nhưng ít nhất chiến lược gia người Hàn Quốc phải trao niềm tin, thậm chí mạo hiểm hơn nữa với các cầu thủ U23 Việt Nam.

Nói thế không có nghĩa buộc HLV Kim Sang Sik trao cơ hội ngay ở Asian Cup 2027. Bởi sân chơi châu lục ở cấp độ ĐTQG là rất khác nên cần sử dụng lực lượng tốt nhất. Tuy vậy, ít ra ở 2 đợt tập trung trước thềm giải đấu, tuyển Việt Nam cần có những thử nghiệm cho các cầu thủ trẻ thay vì gọi lên cho… đủ quân số.

Ở chiều ngược lại, các cầu thủ trẻ cũng cần phải nỗ lực và chứng minh năng lực để buộc HLV Kim Sang Sik phải dùng, như cách Đình Bắc đã làm và chứng minh trên sân cỏ.