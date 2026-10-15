PSG vùi dập Man City ngay tại Etihad

Với 6 chiến thắng sau sáu trận tại Premier League, Man City bước vào cuộc tiếp đón PSG ở Champions League với dáng vẻ của một đội bóng bất khả chiến bại.

Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch châu Âu nhanh chóng kéo họ trở lại mặt đất. PSG phô diễn sức mạnh ngay từ đầu và mở tỷ số theo cách ngoạn mục ở phút 13: một pha phối hợp tuyệt đẹp đưa bóng từ đầu sân bên này sang đầu sân bên kia, trước khi Desire Doue tung cú dứt điểm từ rìa vòng cấm để hoàn tất màn trình diễn.

Dembele và Doue có màn trình diễn xuất sắc. Ảnh: PSG Inside

Doue tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong bàn nhân đôi cách biệt cho đội của Luis Enrique. Chỉ 2 phút sau, anh phối hợp như chỗ không người với Ousmane Dembele, để Quả bóng vàng 2025 đánh đầu tung lưới Donnarumma.

Đội bóng của Enzo Maresca nhận thêm lời cảnh báo rằng trận đấu có thể sớm vượt khỏi tầm cứu vãn khi Achraf Hakimi đánh đầu đưa bóng trúng chân cột dọc. Nhưng Man City không thể ngăn điều đó xảy ra.

Khung thành dường như vẫn còn rung lên thì PSG ghi thêm một bàn đẹp mắt: Zaire-Emery đánh gót tinh tế, Vitinha băng lên sút chìm ở gần vạch 16m50 vào lưới.

Man City lẽ ra đã phải bước vào giờ nghỉ với cách biệt 4 bàn nếu Hakimi không sút quá nhẹ, đưa bóng thẳng vào vị trí của Donnarumma.

Maresca thay cùng lúc 3 cầu thủ đầu hiệp hai. Điều chỉnh này giúp City thi đấu có nét và tốc độ hơn. Antoine Semenyo chuyền đẹp mắt nhưng đáng tiếc Enzo Fernandez đánh đầu chệch khung thành từ khoảng cách chỉ hơn 5 m.

Ngày lịch sử của Haaland bị phủ bóng bởi thất bại. Ảnh: MCFC

Iliman Ndiaye, một trong những người được tung vào sân sau giờ nghỉ, tạo dấu ấn khi căng ngang để Erling Haaland đánh đầu đẳng cấp vào lưới.

Đây là bàn 60 của Haaland tại Champions League, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Man City trong lịch sử giải đấu.

Tuy nhiên, hy vọng ngược dòng nhanh chóng bị dập tắt. Maghnes Akliouche sút xa rất kỹ thuật, Donnarumma bay người cản phá nhưng bóng bật lên cao rồi vô tình rơi vào khung thành.

Man City tiếp tục dâng lên. Enzo Fernandez và Haaland lần lượt bị khung thành từ chối. Cuối cùng, tiền đạo Na Uy hoàn tất cú đúp khi dứt điểm vào lưới từ đường trả bóng ngược của Bouaddi.

PSG bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 5 khi Ferran Torres sút phạt đền bị Donnarumma cản phá. Dù vậy, điều đó không ngăn đội khách giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường, đồng thời chấm dứt chuỗi 8 trận toàn thắng của Man City.

Ghi bàn:

Man City: Haaland 53’, 75’.

PSG: Doue 13’, Dembele 15’, Vitinha 32’, Akliouche 63’.