700 vận động viên tranh tài tại Giải Bóng chuyền hơi trung, cao tuổi toàn quốc

Các đoàn VĐV tại Lễ khai mạc Giải Bóng chuyền hơi dành cho người trung, cao tuổi toàn quốc lần thứ XII, năm 2026 Cúp Động Lực tại Cao Bằng.

Giải đấu quy tụ trên 700 vận động viên thuộc 80 đội bóng đến từ 33 đơn vị, tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 35 năm Ngày quốc tế Người cao tuổi (1/10/1990 - 1/10/2026) và chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2026 - 2031).

Giải đấu là sân chơi thể thao lành mạnh nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho người trung và cao tuổi, tăng cường sự giao lưu, đoàn kết giữa các vận động viên, câu lạc bộ trên cả nước.

Đây là lần thứ hai tỉnh Cao Bằng đăng cai tổ chức giải đấu quy mô toàn quốc này. Việc chủ nhà Cao Bằng đón tiếp các đoàn vận động viên, huấn luyện viên và trọng tài cũng là cơ hội quan trọng để giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, nét văn hóa đặc sắc và tiềm năng du lịch địa phương, với các danh thắng nổi tiếng như thác Bản Giốc, công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng, cùng các Khu di tích quốc gia đặc biệt như Pác Bó, rừng Trần Hưng Đạo.

Trước đó, ngày 30/9, Ban Tổ chức đã hoàn tất các khâu chuyên môn gồm họp kỹ thuật, bốc thăm thi đấu và họp trọng tài. Các nội dung tranh tài diễn ra từ ngày 1/10 đến 4/10/2026, gồm 4 nhóm tuổi thi đấu cho nam (từ 45-51, 52-58, 59-65 và 66 tuổi trở lên) và 4 nhóm tuổi cho nữ (từ 40-46, 47-53, 54-60 và 61 tuổi trở lên).

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải.

Lễ bế mạc, công bố kết quả và trao thưởng dự kiến sẽ diễn ra vào chiều 4/10. Kết thúc giải, Ban tổ chức sẽ trao 8 bộ huy chương cho các đội đoạt giải nhất, nhì và đồng giải ba.