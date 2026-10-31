Gửi ấm sang đông
Tháng Mười về gom chút nắng cuối thu / Se gió lạnh chạm vào từng nỗi nhớ / Hò hẹn xưa tạc vào từng góc phố
Tháng Mười về gom chút nắng cuối thu
Se gió lạnh chạm vào từng nỗi nhớ
Hò hẹn xưa tạc vào từng góc phố
Đến tan tầm người ở phía không em.
Tháng Mười về xuôi ngược, ngược xuôi
Kéo theo em cuốn vào dòng cơm áo
Sáng cuối thu soi hình hiên nắng ráo
Để mở lòng nghe gió thoảng bình yên.
Tháng Mười về bên tách trà thơm
Hoa mướp nở hiên nhà ngập nắng
Gió heo may lật từng trang sách lặng
Em gói buồn, giữ lại một niềm vui
Tháng Mười về, em may áo ấm thôi.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/gui-am-sang-dong-472117.html