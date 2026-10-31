Gửi ấm sang đông

Đà Lạt những ngày tháng 10 hiển lộ sắc thu bằng cái se lạnh chưng cất qua màn sương và những vệt màu kiêu hãnh của hoa, cỏ cây. Trước thềm hội lớn, phố núi không chỉ thay áo mới bằng hương sắc thiên nhiên hoang dại, mà còn bằng nhịp thở rộn ràng được dệt nên từ những bàn tay thầm lặng. Đi qua những triền đồi dã quỳ thắp lửa cho đến những mái nhà kính sáng đèn thâu đêm, lòng người và hồn hoa đang cùng hòa âm, kiên nhẫn đếm ngược thời gian để dệt nên bản giao hòa kiêu hãnh của đại ngàn trước giờ mở hội Festival Hoa Đà Lạt 2026.