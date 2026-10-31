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Gửi ấm sang đông

Tháng Mười về gom chút nắng cuối thu / Se gió lạnh chạm vào từng nỗi nhớ / Hò hẹn xưa tạc vào từng góc phố

Báo Lâm Đồng
Gốc
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tháng Mười về gom chút nắng cuối thu

Se gió lạnh chạm vào từng nỗi nhớ

Hò hẹn xưa tạc vào từng góc phố

Đến tan tầm người ở phía không em.

Tháng Mười về xuôi ngược, ngược xuôi

Kéo theo em cuốn vào dòng cơm áo

Sáng cuối thu soi hình hiên nắng ráo

Để mở lòng nghe gió thoảng bình yên.

Tháng Mười về bên tách trà thơm

Hoa mướp nở hiên nhà ngập nắng

Gió heo may lật từng trang sách lặng

Em gói buồn, giữ lại một niềm vui

Tháng Mười về, em may áo ấm thôi.

Ngọc Thơ .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/gui-am-sang-dong-472117.html