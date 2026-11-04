Đà Nẵng đoạt nhiều giải tại cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026

Cuộc thi do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và tỉnh Lâm Đồng tổ chức với chủ đề “Âm sắc Việt - Hội tụ - Tỏa sáng”. Đợt 1 có sự tham gia của 16 đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập, gần 400 thí sinh, với 52 tiết mục, trong đó có 35 tiết mục độc tấu và 17 tiết mục hòa tấu.

Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng vinh dự nhận giải Nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dành cho tập thể Dàn nhạc với 3 tiết mục hòa tấu: “Xướng - Bóp - Xuân nữ - Nam pha - Tẩu”, “Về xứ Quảng” và “Ra khơi”. Nghệ sĩ Nguyễn Thanh Phương đoạt giải Nhì với tiết mục truyền thống “Xuân nữ - Nam pha - Nam xuân” và độc tấu đàn bầu “Mẹ và dòng sông”.

Ngoài ra, Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao giải Xuất sắc cho nghệ sĩ Lê Quang Phú ở hạng mục Nhạc công bộ gõ với tiết mục “Xuân nữ - Nam pha - Tẩu” và nghệ sĩ Nguyễn Lưu ở hạng mục Nhạc công đàn nhị với tiết mục “Xuân nữ - Nam - Khách”. Sau đợt 1 ở Lâm Đồng, đợt 2 cuộc thi sẽ diễn ra tại tỉnh Thái Nguyên từ ngày 6 đến 12/11.