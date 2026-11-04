30 trà nương pha trà mời khách trong đêm hội ở Thái Nguyên

Màn trình diễn sẽ bắt đầu lúc 20h tại sân khấu phố đi bộ trung tâm tỉnh, đối diện Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng. Khi dàn nhạc dân tộc tấu Hoa thơm bướm lượn trên sân khấu, các trà nương của Hương Vân Trà và Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên sẽ pha, rót trà ngay tại khu vực khách ngồi.

Màn rước trà thuộc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026. Ảnh: Nguyễn Mạnh.

Theo kịch bản, chương trình đón đại biểu từ 19h30 với các làn điệu dân ca ba miền. Sau màn mời trà, Hà Myo biểu diễn Giai điệu Việt Nam mình trước khi MC khai mạc lúc 20h12.

Phần nghệ thuật Hương trà hội tụ mở màn bằng Mạch nguồn sự sống, kết hợp trình chiếu 3D mapping tương tác với múa dân gian đương đại. Hát then cổ Sự tích 12 ông mặt trời và điệu múa Tắc xình của người Sán Chay nối tiếp, gợi nhắc ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng sinh sôi.

Khi dàn nhạc dân tộc tấu Hoa thơm bướm lượn trên sân khấu, các trà nương của Hương Vân Trà và Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên sẽ pha, rót trà ngay tại khu vực khách ngồi. Ảnh: Nguyễn Mạnh.

Từ những làn điệu của vùng Việt Bắc, chương trình đưa khán giả qua hát xoan Phú Thọ, quan họ Bắc Ninh, xẩm Hà Nội, ví giặm xứ Nghệ và cồng chiêng Tây Nguyên. Dạ cổ hoài lang của Cao Văn Lầu khép lại phần trình diễn về di sản trong nước.

Chương trình Đêm hội thưởng trà tối 4/11 là một trong nhiều hoạt động thuộc Festival Trà Quốc tế. Ảnh: Nguyễn Mạnh.

Ở phần giao lưu quốc tế, khán giả sẽ xem hoạt cảnh trà đạo kết hợp múa trống Nhật Bản, tiết mục Hái trà, mời trà gắn với văn hóa thưởng trà Long Tỉnh của Trung Quốc và Nhân duyên do đoàn nghệ thuật của nghệ sĩ kể chuyện Hàn Quốc Ryu Pil Gi biểu diễn. Ca sĩ Dương Hoàng Yến thể hiện Tay trái chỉ trăng, sau đó cùng nhóm Oplus trình diễn liên khúc Việt Nam tinh hoa – Rực rỡ Việt Nam tôi.

Không gian thưởng trà kết hợp nghệ thuật biểu diễn của các dân tộc trong tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Khoảng 21h37, khi phần biểu diễn khép lại, người dân và du khách có thể cùng nghệ nhân, nghệ sĩ thưởng trà và trò chuyện. Chén trà được rót mời quan khách ở đầu đêm hội cũng là cách chương trình mời công chúng nán lại sau tiết mục cuối.