Tịnh xá Lộc Uyển: Đưa tư tưởng Bác Hồ lan tỏa vào đời sống Phật tử

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh do Ban quản lý Tịnh xá Lộc Uyển phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh và Hội LHPN Phường Phú Lâm ra mắt vào tháng 5/2026. Sau gần 6 tháng đi vào hoạt động, nơi đây đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo nhân dân và Phật tử.

Không gian được quy hoạch khoa học, trưng bày hơn 500 đầu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tác phẩm văn học nghệ thuật và tài liệu pháp luật.

Đặc biệt, nhờ ứng dụng số hóa mã QR, người dân và Phật tử có thể dễ dàng tra cứu tư liệu về Bác qua điện thoại một cách nhanh chóng và trực quan.