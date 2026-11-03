Công chúng 'góp' gần 4.000 câu hỏi ứng xử cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam

Các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đề cao “Nhan sắc-Văn hóa-Trí tuệ-Cống hiến”

Ngày 3/11, tại buổi họp báo chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, Ban tổ chức đã công bố các nội dung của đêm Chung kết toàn quốc, diễn ra lúc 20 giờ tối 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, cùng vương miện dành cho người đẹp đăng quang.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cho biết, với chủ đề “Miền hương sắc”, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục đề cao các tiêu chí làm nên vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam: Nhan sắc-Văn hóa-Trí tuệ-Cống hiến.

Ban tổ chức chia sẻ về cuộc thi. (Ảnh: Ban tổ chức)

Từ những vòng tuyển chọn đầu tiên đến chung khảo toàn quốc, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã cùng nhau trải qua nhiều hoạt động đào tạo, rèn luyện và trải nghiệm bên cạnh những phần thi trên sân khấu.

Bước vào vòng Chung kết, tại Hải Phòng, các thí sinh dâng hương tại Bến tàu không số K15, tìm hiểu di sản Côn Sơn-Kiếp Bạc, làng gốm Chu Đậu; thăm và chăm sóc người có công tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công Hải Phòng, thăm và chia sẻ với trẻ em tại Làng trẻ em SOS; trồng rừng ngập mặn và bảo vệ môi trường biển Đồ Sơn.

Các hoạt động này giúp Ban tổ chức có thêm cơ sở nhìn nhận sự trưởng thành của thí sinh ngoài những phần trình diễn. Với Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc là tiêu chí quan trọng nhưng cần được xem xét cùng tri thức, nền tảng văn hóa, cách ứng xử và ý thức đóng góp cho xã hội. Những phẩm chất đó được bộc lộ qua cả quá trình dự thi, không chỉ trong đêm Chung kết.

Sau đêm Chung khảo ngày 10/10, từ 53 thí sinh, Ban Giám khảo đã lựa chọn 25 gương mặt bước vào Chung kết toàn quốc. Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, quá trình chấm thi được thực hiện dựa trên những tiêu chí và cơ chế rõ ràng, đề cao sự công tâm, khách quan và đồng thuận. Mỗi thí sinh đều được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi Ban giám khảo đưa ra quyết định.

Ngoài Ban giám khảo chính thức, Ban tổ chức còn có sự hỗ trợ của cố vấn giàu kinh nghiệm.

“Việc đánh giá thí sinh không chỉ diễn ra trong một ngày hay tại một thời điểm trên sân khấu. Thông qua quá trình theo dõi, đồng hành và quan sát thí sinh trong các hoạt động, Ban Giám khảo có thêm thông tin để đưa ra nhận định toàn diện hơn”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Đêm chung kết đậm sắc màu văn hóa

Thông tin về đêm chung kết 7/11, Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: “Hành trình “Miền Hương Sắc” sẽ tiếp tục hướng về Hải Phòng - thành phố trẻ trung, năng động, giàu truyền thống lịch sử và văn hóa, nơi luôn mang trong mình khát vọng vươn ra biển lớn. Chúng tôi kỳ vọng rằng, trong không gian ấy, đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra vào ngày 7/11 tới đây không chỉ là một sự kiện tôn vinh nhan sắc, mà còn là cuộc hội ngộ của những sắc màu văn hóa, những tài năng trẻ và những khát vọng đẹp đẽ. Để rồi, khi ánh đèn sân khấu khép lại, điều còn đọng lại không chỉ là hình ảnh một tân Hoa hậu, mà còn là câu chuyện về vẻ đẹp người con gái Việt Nam: Có hương, có sắc, có chiều sâu văn hóa, có trí tuệ thời đại và một trái tim biết rung động”.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đặc biệt, phần thi ứng xử tại đêm Chung kết sẽ có sự đóng góp trực tiếp của công chúng. Tính đến ngày 31/10, Ban tổ chức đã nhận gần 4.000 câu hỏi từ khoảng 3.200 người tham gia. Nội dung trải rộng từ trí tuệ nhân tạo, tác động của mạng xã hội, bình đẳng giới, áp lực thành công của giới trẻ đến lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa và khả năng hội nhập. Nhiều câu hỏi đặt thí sinh trước tình huống cụ thể, đòi hỏi quan điểm và cách lựa chọn riêng.

Ban tổ chức tiếp nhận câu hỏi đến hết ngày 6/11 và lựa chọn những nội dung phù hợp cho phần ứng xử của Top 5. Tác giả của mỗi câu hỏi được sử dụng nhận phần thưởng 5 triệu đồng cùng giấy chứng nhận.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

“Đây là sự tương tác, tham gia trách nhiệm của cộng đồng, của những người yêu quý cuộc thi. Đó chính là chất xám và trí tuệ tập thể, giúp Ban tổ chức có thêm những bộ câu hỏi thực sự hay, hấp dẫn, kịch tính để dành cho đêm chung kết, dành cho những bạn được bốc thăm trả lời các câu hỏi đó”, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết.

Chia sẻ về lý do chọn Hải Phòng làm nơi tổ chức vòng chung kết toàn quốc, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, thành phố Hải Phòng sở hữu nhiều lợi thế về văn hóa, lịch sử, truyền thống và cảnh quan thiên nhiên, đồng thời cũng là vùng đất có những con người năng động, sáng tạo, yêu cái đẹp, văn hóa và nghệ thuật. Đây cũng là địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm, có khát vọng phát triển mạnh mẽ, phù hợp với tinh thần và định hướng của Hoa hậu Việt Nam. Những yếu tố này góp phần khiến Ban tổ chức quyết định lựa chọn Hải Phòng làm điểm đến của kỳ thi Hoa hậu Việt Nam lần thứ 20.

Các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Về phương án ứng phó với thời tiết đêm chung kết, ông Hoàng Thọ Ninh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Thành Media, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 cho biết, đêm chung kết được tổ chức trên sân khấu ngoài trời, sát biển nên Ban tổ chức và ê-kíp phải tính đến những yếu tố khách quan, khó lường từ thời tiết như mưa, gió hay các sự cố kỹ thuật có thể phát sinh.

“Chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chức năng, đánh giá kỹ lưỡng các điều kiện trước khi triển khai, đồng thời chuẩn bị sẵn những kịch bản dự phòng để ứng phó với các tình huống bất thường. Trong trường hợp thời tiết ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình và buộc phải điều chỉnh, Ban tổ chức sẽ căn cứ vào tình hình thực tế, tuân thủ các phương án đã thống nhất và quyết định của hội đồng thẩm định. Dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng tôi vẫn mong nhận được sự ủng hộ của thời tiết để đêm chung kết diễn ra thuận lợi, an toàn và thành công tốt đẹp”, ông Hoàng Thọ Ninh nói.

Ban tổ chức chấm điểm thí sinh theo cả giai đoạn.

Về chương trình đêm chung kết, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, một cuộc thi hoa hậu đòi hỏi sự nghiêm túc, chỉn chu và chính xác trong từng phần thi. Trong khi đó, một chương trình nghệ thuật cần sự mềm mại, uyển chuyển, linh hoạt và giàu cảm xúc. Việc kết hợp hài hòa 2 yếu tố này là yêu cầu quan trọng trong quá trình xây dựng kịch bản đêm chung kết.

“Ban tổ chức đã tính toán kỹ từng tiết mục, hình ảnh trình chiếu, âm thanh và ánh sáng nhằm tạo nên không gian nghệ thuật hấp dẫn. Mục tiêu là để khán giả không chỉ theo dõi các phần thi mà còn được hòa mình vào không khí của một chương trình biểu diễn có âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Cơ cấu giải thưởng: Hoa hậu Việt Nam 2026: Vương miện và phần thưởng trị giá 500 triệu đồng. Á hậu 1: Vương miện và phần thưởng trị giá 300 triệu đồng. Á hậu 2: Vương miện và phần thưởng trị giá 250 triệu đồng. Các danh hiệu Đại sứ gồm Nhân ái, Du lịch và Môi trường, Truyền thông và Nghệ thuật, Thời trang và Thể thao: phần thưởng trị giá 50 triệu đồng cho mỗi danh hiệu. Các danh hiệu, giải thưởng khác được xét chọn theo thể lệ và quy chế cuộc thi.