Lào Cai tổ chức chuỗi sự kiện, lễ hội kích cầu du lịch cuối năm

Du khách tham quan, trải nghiệm tại bản Cát Cát. Ảnh: T.L.

Tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa, chuỗi hoạt động kéo dài từ tháng 11/2026 đến đầu tháng 1/2027. Điểm nhấn là Tuần văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ”, dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 24/11 tại Sân Quần và Không gian văn hóa Sa Pa. Du khách sẽ được thưởng thức các chương trình nghệ thuật, trình diễn văn hóa cộng đồng, tìm hiểu nét đặc sắc của các dân tộc vùng Tây Bắc; tham quan không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản và hàng thủ công truyền thống.

Trong tháng 11, phường Sa Pa cũng dự kiến tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch với Tam Đảo (Phú Thọ), góp phần tăng cường liên kết và quảng bá điểm đến. Không khí lễ hội tiếp tục được nối dài với các hoạt động chào mừng Giáng sinh năm 2026 và chương trình Countdown chào năm mới 2027, dự kiến diễn ra từ 20 giờ ngày 31/12 tại Sân Quần. Sáng 1/1/2027, Sa Pa sẽ tổ chức đón những vị khách du lịch quốc tế đầu tiên trong năm mới tại Công viên văn hóa các dân tộc.

Tại vùng đất “Cao nguyên trắng” Bắc Hà, Festival Mùa Đông với chủ đề “Sắc màu hội tụ - Ấm tình Đại đoàn kết” diễn ra từ ngày 14 đến 24/11. Bên cạnh chương trình nghệ thuật “Vũ điệu mùa Đông - Nhịp đập Đại đoàn kết”, du khách có thể tham gia giải đua ngựa, khám phá chợ trâu truyền thống, chợ phiên Bắc Hà và các môn thể thao dân tộc như kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy.

Ở Mường Khương, Lễ hội “Mường Khương - Sắc màu biên cương” lần thứ Nhất diễn ra trong hai ngày 7 và 8/11, gắn với kỷ niệm 76 năm Ngày giải phóng Mường Khương. Lễ hội có các hoạt động diễu hành đường phố, trình diễn văn hóa của đồng bào Mông, Pa Dí, Dao, Nùng, Bố Y, trò chơi dân gian và giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản địa phương. Du khách còn có cơ hội tham quan vùng trồng chè, chuối, quýt, trải nghiệm thu hái nông sản và tìm hiểu đời sống sản xuất của người dân. Đáng chú ý, chương trình nghệ thuật tối 7/11 sẽ công bố quyết định công nhận “Lễ cúng rừng của người Pa Dí” là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và xếp hạng Đền Cây 2 là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Chuỗi sự kiện tại các địa bàn cho thấy nỗ lực làm mới sản phẩm du lịch bằng cách kết hợp lễ hội với trải nghiệm di sản, nông sản và sinh hoạt cộng đồng. Du khách có thêm lựa chọn khi đến vùng cao dịp cuối năm, trong khi người dân địa phương có cơ hội quảng bá văn hóa, sản vật và tham gia phát triển dịch vụ du lịch.

Đây cũng là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển du lịch Lào Cai giai đoạn 2026 - 2030. Tỉnh đặt mục tiêu xây dựng trung tâm du lịch bốn mùa có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế, với hệ thống sản phẩm chất lượng cao gắn với cảnh quan thiên nhiên, khí hậu và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Để hiện thực hóa mục tiêu du lịch bốn mùa, Lào Cai cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực ngoại ngữ và kỹ năng làm du lịch cho người dân. Khi cộng đồng thực sự trở thành chủ thể, những giá trị cảnh quan, di sản và văn hóa mới có thể được gìn giữ, phát huy, tạo sinh kế bền vững và sức hút lâu dài cho điểm đến.