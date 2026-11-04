Đưa âm nhạc trở thành động lực phát triển du lịch

Những sự kiện âm nhạc “bạc tỷ”

Hiện nay, những đêm diễn của nghệ sĩ nổi tiếng, các lễ hội âm nhạc và concert (buổi biểu diễn âm nhạc) quy mô lớn đang tạo ra một xu hướng du lịch theo sự kiện âm nhạc (concert tourism). Đơn cử mới nhất là hai đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc mang tên BigBang trong khuôn khổ 2026 - 2027 World Tour tại Hà Nội ngày 24 và 25/10/2026. Theo số liệu được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội công bố, Thành phố đón gần 220 nghìn lượt khách trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 68 nghìn lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 750 tỷ đồng.

Đáng chú ý, “sức nóng” của chương trình còn được thể hiện qua những chỉ số trên các nền tảng du lịch. Lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trên Trip.com tăng 74%, lượt tìm kiếm chuyến đi Hà Nội trên Traveloka tăng gấp bốn lần. Công suất phòng tại một số khách sạn từ 3 - 5 sao đạt 75 - 100%. Những con số này cho thấy một chương trình âm nhạc có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền, từ nhu cầu di chuyển đến lưu trú và tiêu dùng tại điểm đến.

Độ lan tỏa của concert không chỉ đến từ những nghệ sĩ quốc tế. Các chương trình âm nhạc trong nước cũng đang tạo ra một thị trường du lịch giải trí giàu tiềm năng. Như chương trình truyền hình thực tế “Say Hi Rực Rỡ” quy tụ 19 nghệ sĩ trẻ, đưa các thành viên của “Anh trai Say Hi” trải nghiệm từ Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đến đảo Cù Lao Xanh. Thay vì chỉ xuất hiện trên sân khấu, các nghệ sĩ tham gia những hành trình khám phá thiên nhiên, cắm trại, vượt địa hình và trải nghiệm đời sống địa phương. Cách làm này cho thấy âm nhạc và giải trí có thể trở thành một phần trong chiến lược xây dựng sản phẩm du lịch, thay vì chỉ là hoạt động biểu diễn đơn lẻ.

Nhìn rộng hơn, du lịch âm nhạc đang mở ra cơ hội để các địa phương chuyển từ tư duy tổ chức sự kiện đơn lẻ sang tư duy phát triển hệ sinh thái kinh tế sự kiện. Một concert thành công không chỉ được đo bằng số vé bán ra hay quy mô sân khấu, mà còn bằng số ngày lưu trú, mức chi tiêu bình quân, tỷ lệ khách quay trở lại và khả năng lan tỏa hình ảnh điểm đến. Muốn vậy, cần có sự phối hợp giữa chính quyền, đơn vị tổ chức, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và các đơn vị vận tải để xây dựng những gói trải nghiệm trọn vẹn.

MV ca nhạc “thổi hồn” cho điểm đến

Nếu concert tạo ra những dòng khách tập trung trong một khoảng thời gian nhất định, thì MV ca nhạc lại có khả năng quảng bá điểm đến, lan tỏa vẻ đẹp của những địa danh vốn ít được biết. Một ví dụ đáng chú ý trong năm 2026 là MV “Thiên đường với người thương” của ca sĩ Phương Mỹ Chi, phát hành ngày 12/8. Chỉ sau một tuần, sản phẩm vượt 7 triệu lượt xem trên YouTube, đồng thời đưa nhiều địa danh thuộc Trà Vinh cũ, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long, đến gần hơn với khán giả trẻ. Trong đó, Ao Bà Om, chùa Vàm Ray và chùa Cò trở thành những địa điểm được quan tâm, tìm kiếm và lựa chọn để “check-in”.

Điểm đáng chú ý là MV không chỉ khai thác cảnh sắc thiên nhiên mà còn đưa vào nhiều chất liệu văn hóa Khmer Nam Bộ như lễ cưới, nghi thức buộc chỉ cổ tay, điệu múa và sinh hoạt cộng đồng. Nhờ đó, người xem không chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của một địa phương, mà còn có cơ hội tiếp cận những nét văn hóa đặc trưng thông qua âm nhạc. Một số người hâm mộ tìm đến Ao Bà Om để chụp ảnh, thuê trang phục Khmer tái hiện hình ảnh trong MV. Doanh nghiệp lữ hành cũng bắt đầu xây dựng sản phẩm tham quan gắn với những địa danh này, trong đó có tour Thiên đường với người thương kết nối Trà Vinh và An Giang.

Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp 10 - 12% GDP, đón 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế. Đáng chú ý, nghị quyết nhấn mạnh phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp, có sự cộng hưởng với công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo, kinh tế số và kinh tế đêm.

Từ những concert thu hút hàng chục nghìn khán giả đến những MV đưa di sản và cảnh sắc địa phương lên không gian số, âm nhạc đang chứng minh khả năng tạo ra giá trị vượt ra ngoài lĩnh vực giải trí. Nhưng, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, điều quan trọng là hình thành chiến lược liên kết dài hạn, trong đó nghệ sĩ, doanh nghiệp sáng tạo, ngành Du lịch và cộng đồng địa phương cùng tham gia.