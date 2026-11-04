Mâm cơm nhà Hồ Ngọc Hà có gì mà mẹ giữ dáng, các con cũng mê?

Nhắc đến Hồ Ngọc Hà, khán giả thường nhớ tới những màn trình diễn cuốn hút cùng vóc dáng thon gọn. Nhưng phía sau hình ảnh chỉn chu trên sân khấu, nữ ca sĩ không chỉ tập luyện cường độ cao mà tính kỷ luật còn được thể hiện ngay cả trong những bữa ăn thường ngày.

Hồ Ngọc Hà vào bếp khi có thể.

Dù bận rộn công việc nhưng Hồ Ngọc Hà cũng thường xuyên vào bếp khi có thể. Căn bếp được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản, sử dụng gam trắng chủ đạo điểm xuyết viền vàng ánh kim sang trọng, mang lại cảm giác vừa thanh thoát vừa đẳng cấp. Hệ thống tủ âm tường cao kịch trần giúp tối ưu diện tích và tạo cảm giác gọn gàng, tinh tế. Góc "trái tim" nhà Hà Nồ có đầy đủ các thiết bị bếp, lò nướng, máy pha cà phê đều thuộc dòng cao cấp, mang lại sự tiện nghi chẳng khác gì một khách sạn hạng sang.

Bữa cơm của gia đình Hồ Ngọc Hà thường linh hoạt, thực đơn chú trọng đủ dinh dưỡng, phù hợp với từng thành viên trong gia đình..

Sườn bò, cá hồi và rau xanh trong thực đơn giữ dáng

Trong đợt chuẩn bị cho một sự kiện tại Milan hồi đầu năm, Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ kế hoạch điều chỉnh cân nặng trong khoảng ba tuần. Nữ ca sĩ muốn giảm thêm khoảng 2kg để gương mặt thanh thoát hơn khi lên hình.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ bữa ăn khi cần siết cân nặng.

Một bữa trưa được cô giới thiệu gồm sườn bò nướng, măng tây và bông cải xanh. Miếng thịt nướng là món chính, dùng cùng hai loại rau thay cho cách kết hợp với nhiều món ăn kèm. Riêng ở bữa này, nữ ca sĩ không dùng cơm trắng và tiết chế phần tẩm ướp.

Đáng chú ý, thực đơn cô chia sẻ vẫn có nhiều lựa chọn để đổi vị. Có hôm là cá hồi Na Uy ướp muối hồng, tiêu, ăn cùng khoai tây luộc; lúc khác lại có gà nướng và salad củ dền. Cách luân phiên nguyên liệu giúp những bữa ăn phục vụ mục tiêu giữ dáng bớt đơn điệu.

Bữa ăn của cô đầy đủ dưỡng chất.

Hồ Ngọc Hà ưu tiên rau củ trong các bữa ăn. Măng tây, bông cải xanh hay củ dền vừa tạo màu sắc cho đĩa thức ăn, vừa giúp phần rau có vị trí rõ ràng bên cạnh thịt, cá.

Hồ Ngọc Hà cũng chia sẻ việc hạn chế trà sữa, nước ngọt và đồ uống có cồn trong giai đoạn điều chỉnh vóc dáng. Cô duy trì yoga, có lúc đổi sang pilates. Những thay đổi trên bàn ăn vì thế đi cùng lịch vận động, thay vì chỉ trông chờ vào một món ăn hay thức uống riêng lẻ.

Bữa sáng nhiều màu sắc, cả nhà cùng thích

Bên cạnh những đĩa thức ăn được chia phần gọn gàng, sinh tố cũng là món quen thuộc trong những chia sẻ về bữa ăn nhà Hà Hồ.

Nữ ca sĩ từng giới thiệu hỗn hợp đậu xanh, đậu nành, mè đen kết hợp bột protein trong thực đơn cá nhân. Tùy bữa, cô dùng thêm các nguyên liệu như chuối, bơ hoặc hạt. Tuy nhiên, đây là lựa chọn cô chia sẻ trong một giai đoạn cụ thể, không đủ để xem là toàn bộ chế độ ăn thường ngày của gia đình.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ bữa sáng tự chuẩn bị cho chồng.

Với Lisa và Leon, bữa sáng được mẹ giới thiệu có nhiều cách kết hợp gần gũi hơn. Theo Ngôi Sao, món sinh tố được cả nhà yêu thích có chuối, bơ cấp đông, sữa chua Hy Lạp và yến mạch. Sau khi xay, phần sinh tố được thêm trái cây và granola, tạo thành bát ăn nhiều màu sắc.

Các nguyên liệu ăn kèm được thay đổi, có quả mọng, kiwi và các loại hạt. Hà Hồ cũng từng thêm cải bó xôi vào món sinh tố. Nhờ vậy, rau xanh có thể xuất hiện trong một cách chế biến khác với món luộc hay salad quen thuộc.

Thỉnh thoảng cô vào bếp chuẩn bị món phụ cho hai con.

Lisa còn được mẹ hướng dẫn làm sinh tố và tham gia chuẩn bị những món đơn giản như bánh mì áp chảo, trứng, pancake. Thực đơn của các con Hồ Ngọc Hà ưu tiên nhiều dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe còn cô luôn thay đổi tùy theo yêu cầu về vóc dáng.