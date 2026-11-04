Vì sao nên đập dập một củ gừng vào nồi luộc trứng vịt lộn?

Trứng vịt lộn là món ăn quen thuộc, thường được dùng nóng cùng rau răm, muối tiêu và gừng thái sợi. Có một mẹo nhỏ được nhiều người truyền tai nhau là đập dập một củ gừng rồi cho vào nồi khi luộc trứng. Cách làm này khá đơn giản, không tốn kém nhưng có thể giúp món ăn thơm hơn và dễ chịu hơn khi thưởng thức.

Trứng vịt lộn là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Ảnh minh họa.

Giúp giảm mùi tanh của trứng

Trứng vịt lộn có mùi đặc trưng, đôi khi khá rõ, nhất là khi trứng chưa được chế biến hoặc bảo quản đúng cách. Gừng tươi chứa các hợp chất tạo hương thơm đặc trưng, trong đó có gingerol và các thành phần tạo mùi khác. Khi được đập dập, gừng giải phóng hương thơm dễ dàng hơn, giúp át bớt mùi tanh trong quá trình luộc.

Khi cho gừng vào nồi nước, hương thơm lan tỏa theo hơi nước, khiến trứng sau khi luộc có mùi dễ chịu hơn. Tuy nhiên, gừng chủ yếu giúp làm dịu mùi chứ không thể khử hoàn toàn mùi tanh tự nhiên của trứng.

Tạo hương thơm ấm nồng, tăng cảm giác ngon miệng

Gừng có mùi thơm cay nhẹ, thường được sử dụng trong nhiều món ăn để làm dậy hương. Khi luộc trứng vịt lộn cùng vài lát gừng hoặc một củ gừng nhỏ đập dập, mùi thơm của gừng hòa vào nước luộc, tạo cảm giác ấm nồng và dễ chịu.

Đặc biệt, trứng vịt lộn thường được ăn khi còn nóng, kết hợp với rau răm và muối tiêu. Hương gừng góp phần làm phong phú thêm mùi vị của món ăn, giúp bữa ăn trở nên hấp dẫn hơn. Dù vậy, gừng trong nước luộc không nhất thiết thấm sâu vào bên trong trứng, nên tác dụng tạo hương chủ yếu nằm ở phần nước và cảm nhận khi thưởng thức.

Gừng có mùi thơm cay nhẹ, thường được sử dụng trong nhiều món ăn để làm dậy hương. Ảnh minh họa.

Mẹo nhỏ giúp món ăn thêm dễ chịu khi trời lạnh

Theo thói quen ẩm thực dân gian, gừng thường được dùng trong các món ăn nóng, đặc biệt vào những ngày thời tiết se lạnh. Vị cay thơm của gừng tạo cảm giác ấm áp khi ăn, vì thế nhiều người thích thêm gừng khi luộc hoặc chế biến trứng vịt lộn.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng chỉ cần cho gừng vào nồi là trứng sẽ có tác dụng làm ấm cơ thể hoặc mang lại lợi ích sức khỏe đặc biệt. Đây chủ yếu là mẹo tạo hương vị và thói quen ăn uống của nhiều gia đình.

Cách luộc trứng vịt lộn với gừng đúng cách

Để áp dụng mẹo này, bạn có thể thực hiện theo các bước đơn giản:

- Rửa sạch trứng vịt lộn, kiểm tra để loại bỏ những quả có dấu hiệu nứt vỡ bất thường.

- Cho trứng vào nồi, đổ nước ngập trứng rồi thêm một củ gừng nhỏ đã rửa sạch và đập dập.

- Đun sôi, sau đó duy trì lửa vừa để trứng chín đều. Thời gian luộc thường khoảng 15–20 phút kể từ khi nước sôi, tùy kích thước trứng và nhiệt độ thực tế.

- Khi trứng chín, vớt ra và thưởng thức lúc còn nóng cùng rau răm, muối tiêu và gừng thái sợi nếu thích.

Lưu ý, gừng không thể thay thế việc nấu chín trứng đúng cách. Trứng vịt lộn cần được luộc chín kỹ để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn thực phẩm; đồng thời nên chọn trứng có nguồn gốc rõ ràng và bảo quản phù hợp.

Tóm lại, đập dập một củ gừng cho vào nồi luộc trứng vịt lộn là mẹo đơn giản giúp tạo hương thơm, át bớt mùi tanh và khiến món ăn hấp dẫn hơn. Dù không phải bước bắt buộc, bạn hoàn toàn có thể thử nếu yêu thích vị cay thơm của gừng.