Chị Lê Ngọc Thiện Vũ khát khao giữ lửa nghề và mạnh dạn thử sức vai trò diễn viên trong vở kịch Cuộc phiêu lưu kỳ thú tại sân khấu kịch Cầu Vồng. Ảnh: NVCC

Tình yêu vượt rào cản

Là nghệ sĩ loại hình dân ca kịch bài chòi, nghệ sĩ Bùi Thị Thu Hương (51 tuổi), Nhà hát nghệ thuật thành phố bày tỏ, chị gắn bó với loại hình này gần ba thập kỷ.

Từ nhỏ, chị có niềm đam mê với âm nhạc qua những câu hát và đoạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc của trường và thành phố. Qua năm tháng, tình yêu âm nhạc cứ lớn dần và chị đăng ký học khóa dân ca kịch, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng (cũ). Sau khi tốt nghiệp, chị công tác tại Đoàn ca kịch Quảng Nam (cũ) đến nay.

Trong sự nghiệp, chị gặt hái nhiều dấu ấn qua các vai diễn khắc họa số phận người phụ nữ trong nghịch cảnh, mang nội tâm giằng xé, bản lĩnh vượt lên số phận.

Gần đây, trong vở diễn dân ca kịch bài chòi Chuyện thằng Bờm do nghệ sĩ của nhà hát biểu diễn hồi tháng Chín, nghệ sĩ Thu Hương đóng vai mẹ Bờm. Qua giây phút ngắn ngủi gặp lại Bờm trong giấc mơ, nghệ sĩ Thu Hương đã lột tả tình yêu thương vô bờ dành cho cậu con trai, đọng lại ấn tượng cho khán giả, đặc biệt, nhóm khán giả nhí.

Nghệ sĩ Thu Hương bộc bạch, để xây dựng vai diễn thành công như mẹ Bờm nói riêng và các vai diễn khác nói chung, chị luôn dành thời gian phân tích tâm lý nhân vật, đi tìm căn nguyên nỗi đau hay sự đanh đá, giằng xé dữ dội. Bởi nếu nghệ sĩ biểu hiện nhân vật bề nổi, hời hợt sẽ khó chạm đến trái tim khán giả.

Từ những mảnh ghép đó, nghệ sĩ biểu lộ cảm xúc kết hợp ngôn từ, ánh mắt và nhịp hò, hát để bộc lộ cá tính nhân vật. Trong quá trình tập luyện, người nghệ sĩ, diễn viên cần chủ động trao đổi chặt chẽ, chi tiết với đạo diễn, lắng nghe sự tương tác từ bạn diễn để tạo sự ăn ý tuyệt đối trên sân khấu.

“Yêu dân ca kịch bài chòi như một phần máu thịt nhưng đôi lúc, tôi không tránh khỏi giây phút chông chênh và muốn rời bỏ nghề. Bởi có giai đoạn, nghề đối mặt nhiều thách thức trong bối cảnh âm nhạc truyền thống bị lãng quên.

Tuy nhiên, 30 năm qua, những khó khăn dần bỏ ngỏ, niềm vui mỗi ngày được lấp đầy dưới ánh đèn sân khấu, cùng sự ủng hộ của khán giả qua từng vở diễn, bài hát giúp tôi có thêm niềm tin để giữ lửa nghề luôn cháy. Đồng thời góp phần nhỏ bảo tồn giá trị nghệ thuật truyền thống đến khán giả, nhất là thế hệ trẻ”, nghệ sĩ Thu Hương xúc động nói.

Với chị Lê Ngọc Thiện Vũ (35 tuổi, phường Cẩm Lệ), biên đạo múa, nhảy Rumba thì chị gắn bó với nghề gần 10 năm qua. Chị tâm sự, tuổi thơ, chị say mê từng bước nhảy, điệu múa và có ước mơ được tỏa sáng trên sân khấu. Nhận ra niềm yêu thích này, gia đình tạo điều kiện để chị học múa tại các lớp học năng khiếu.

Lớn lên, vì nhiều lý do, chị theo học ngành kế toán và có gần 5 năm công tác. Năm 2017, chị nhận ra tình yêu nghệ thuật luôn cháy bỏng nên quyết định quay trở lại nghệ thuật thông qua công việc dạy múa và nhảy. Bên cạnh đó, chị học khóa biên đạo múa tại Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng (cũ) để nâng cao chuyên môn. Chị Vũ for rằng, tình yêu nghề sẽ là liều thuốc tinh thần, tiếp thêm động lực để rào cản không còn là thử thách, mọi chông gai không còn cản lối đi.

Bước ra khỏi khuôn mẫu

Chị Lê Ngọc Thiện Vũ cho biết, bên cạnh công việc biên đạo múa độc lập, thời gian qua, chị thử sức làm diễn viên kịch nói tại sân khấu kịch Cầu Vồng (phường Hải Châu). Chị hy vọng, việc bước ra khỏi vòng an toàn khi có lợi thế về hình thể, gương mặt sẽ giúp bản thân thành công trong vai trò diễn viên.

Ngoài biểu diễn nghệ thuật bài chòi, với loại hình dân ca kịch, nghệ sĩ Thu Hương thường xuyên thủ vai hiền lành, ít góc cạnh. Có lần, chị mạnh dạn bước ra khỏi những khuôn mẫu định hình quen thuộc, chủ động thử sức vai phản diện và khá thành công.

Song song, chị chủ động làm mới lối trình diễn, thử sức nhiều vai diễn mang hơi thở đương đại, đòi hỏi tư duy diễn xuất đa dạng. Điều này giúp làn điệu dân ca trở nên gần gũi, phù hợp thị hiếu khán giả mà vẫn giữ trọn chiều sâu nghệ thuật.

“So với trước, người nghệ sĩ nữ thể hiện trên sân khấu hôm nay đã có sự chuyển mình rõ rệt. Ngày xưa, nghệ sĩ thiên về sự ước lệ, chỉn chu, đằm thắm và giữ chuẩn mực truyền thống nghiêm ngặt.

Ngày nay, nghệ sĩ có cá tính hơn, chủ động và phóng khoáng trong tư duy xử lý nhân vật. Đồng thời khi thể hiện bài hát hay vai diễn, nghệ sĩ biết kết hợp kỹ thuật, âm thanh, lối diễn, tâm lý vào sân khấu dân ca, giúp hình tượng người phụ nữ vừa hiện đại vừa giữ được nét duyên dáng truyền thống, vừa mang tinh thần độc lập, sắc sảo”, nghệ sĩ Thu Hương cho hay.

Trong khi đó, chị Đinh Thị Thu Dung (36 tuổi), Trưởng ban nhạc dân tộc Bảo Cầm, giảng viên đàn tranh, Trường Đại học FPT Đà Nẵng, có gần 20 năm với bộ môn đàn tranh, tuy nhiên, chị mạnh dạn bước ra khuôn khổ quen thuộc để học các loại nhạc cụ dân tộc khác như tỳ bà, T’rưng, sáo trúc, đàn bầu… Đến nay, chị có thể chơi điêu luyện nhiều loại đàn.

Chị Dung cho rằng, việc một nghệ sĩ nữ bước ra khỏi vòng tròn an toàn ở bất kỳ loại hình nghệ thuật nào là một tín hiệu đáng mừng và khẳng định rằng, nghệ sĩ nữ có thể làm tốt ở mọi vai trò, mọi lĩnh vực nghệ thuật, để mang đến cho khán giả những tác phẩm, tiết mục giá trị và đặc sắc.