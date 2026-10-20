Vĩnh Long công nhận Đại học Trà Vinh là điểm du lịch

Đại học Trà Vinh được công nhận là điểm du lịch mới của tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Theo quyết định, điểm du lịch Đại học Trà Vinh tọa lạc tại số 126 Nguyễn Thiện Thành, phường Hòa Thuận, có tổng diện tích hơn 40ha. Khuôn viên trường được đầu tư với nhiều cây cổ thụ, hệ sinh thái thực vật đa dạng, các khu vườn thực nghiệm cùng hệ thống giảng đường, thư viện và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Giám đốc Đại học Trà Vinh tổ chức quản lý, khai thác và phát triển điểm du lịch theo quy định pháp luật; đồng thời, chịu trách nhiệm đối với các hoạt động du lịch trong khuôn viên trường. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn nhà trường triển khai, đầu tư và phát triển mô hình phù hợp, bảo đảm hiệu quả, bền vững.

Đại học Trà Vinh là điểm đến ưa thích của các bạn trẻ đến trải nghiệm. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Theo Tiến sĩ Thạch Thị Dân, Phó Giám đốc Đại học Trà Vinh, khuôn viên trường được xây dựng theo hướng đại học xanh, tạo không gian trong lành, hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và cảnh quan thiên nhiên. Đây là lợi thế để phát triển các hoạt động tham quan, trải nghiệm, nhất là đối với học sinh phổ thông, sinh viên và các gia đình có nhu cầu tìm hiểu môi trường giáo dục đại học, định hướng nghề nghiệp.

Điểm du lịch còn có nhiều không gian trải nghiệm như phòng trưng bày văn hóa Khmer Nam Bộ, khu giới thiệu sản phẩm lưu niệm, phòng nuôi cấy phôi dừa sáp, khu nuôi nấm đông trùng hạ thảo và vườn dừa sáp. Những địa điểm này góp phần giới thiệu giá trị văn hóa bản địa, thành tựu nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ vào sản xuất.

Biểu diễn nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Trước đó, ngày 22/9, đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cùng các ngành liên quan đã khảo sát, thẩm định cảnh quan, cơ sở vật chất và các sản phẩm phục vụ khách tham quan tại trường.

Việc công nhận Đại học Trà Vinh là điểm du lịch mở ra cơ hội phát triển sản phẩm du lịch mới, gắn kết giáo dục với văn hóa và thiên nhiên, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Long.