Nữ nghệ sĩ Mai Chung ra mắt MV kết hợp nhiều chất liệu dân ca xứ Huế

Một cảnh trong MV "Thuyền chèo lơ lửng bên bờ cố kinh" của Mai Chung. (Ảnh: HAA)

Mai Chung là một nhạc công và ca sĩ của Nhà hát Ca kịch Huế gắn bó với cây đàn nguyệt cùng các làn điệu ca Huế và dân ca Huế. Trong hơn 6 năm qua, chị đã đầu tư thực hiện nhiều MV ở các dòng nhạc, trong đó có khoảng 50 sản phẩm về ca Huế, với mong muốn lưu giữ những giá trị nghệ thuật truyền thống và lan tỏa vẻ đẹp văn hóa cố đô.

MV “Thuyền chèo lơ lửng bên bờ cố kinh” chính thức ra mắt và được phát ngày 20/10 trên YouTube cùng các nền tảng số. MV gửi đến khán giả lời mời trở về với Huế qua một lối đi riêng để được ngắm nhìn dòng sông mộng mơ, những mái cầu xưa và cảnh sắc cố đô, lắng nghe tiếng đàn nguyệt, câu hát và những rung động nằm lại sau một cuộc gặp gỡ. Nghệ sĩ Mai Chung

“Thuyền chèo lơ lửng bên bờ cố kinh” - một sáng tác mới của nhạc sĩ trẻ Trúc Đồng, là dấu ấn mới trên hành trình quảng bá âm nhạc ấy. MV kết hợp những chất liệu ca Huế như Lý Chiều Chiều, Lý Hoài Nam và Hành Vân trong câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa những tâm hồn đồng điệu, giữa tiếng đàn, tiếng hát và cảnh sắc sông Hương, xứ Huế.

MV "Thuyền chèo lơ lửng bên bờ cố kinh" là sản phẩm phối hợp của Mai Chung cùng nhạc sĩ Trúc Đồng và đạo diễn Philip Phạm. (Ảnh: HAA)

Qua sản phẩm này, Mai Chung tiếp tục theo đuổi mong muốn đưa ca Huế đến gần hơn với khán giả hôm nay, đặc biệt là người trẻ, để di sản không chỉ được lưu giữ mà còn tiếp tục sống trong đời sống đương đại.

Từ sự đồng điệu trong cảm xúc

Mai Chung mong muốn, đây sẽ là một MV "để đời" cô dành tặng xứ Huế.

Nghệ sĩ Mai Chung chia sẻ: “Khi tôi hát 'Thuyền chèo lơ lửng bên bờ cố kinh' của Trúc Đông, mới càng thấy thấm và nhận ra đó không đơn thuần là một ca khúc mới. Tác phẩm có những khoảng lặng gần với tâm tư của mình, đồng thời gợi mở một cách kể về Huế bằng âm nhạc”. Cũng bởi vậy, khi quyết định thực hiện MV, chị không chỉ muốn có thêm một sản phẩm trên các nền tảng số, mà mong tạo nên một dấu ấn đáng nhớ trong hành trình gắn bó với ca Huế.

Theo nhạc sĩ Trúc Đông, khi có ý tưởng sáng tác một tác phẩm mang màu sắc tân nhạc, song vẫn thấm đẫm hơi thở ca Huế như bản “Thuyền chèo lơ lửng bên bờ cố kinh”, anh đã tìm đến Mai Chung bởi rất ấn tượng với những video chị biểu diễn và nhất là với tiếng hát và cách chị chơi đàn nguyệt.

Nhạc sĩ trẻ Trúc Đồng đã ấp ủ ý tưởng sáng tác một tác phẩm kể về xứ Huế bằng âm nhạc. (Ảnh: HAA)

Ý tưởng về tác phẩm này đã được Trúc Đồng ấp ủ mấy năm qua. Anh mong muốn kể về cảnh sắc sông Hương, núi Ngự bằng những hình ảnh quen thuộc, song theo một cách diễn đạt riêng, gợi được vẻ cổ kính, bảng lảng và những tâm tình sâu kín của xứ Huế. Theo chia sẻ của nhạc sĩ về quá trình sáng tác, nỗi buồn trong ca khúc còn gắn với trải nghiệm khi anh từng mất đi một người bạn thân thiết, một người tri âm, tri kỷ.

Khi tiếp nhận tác phẩm từ Trúc Đồng, Mai Chung tìm thấy những sắc thái gần với trải nghiệm sống của mình. Cảm xúc từ nội dung, câu từ và giai điệu tác phẩm giúp chị cảm nhận sâu hơn bài hát. Cũng từ đó, tiếng hát và tiếng đàn trở nên sâu lắng, giàu nội tâm. Quá trình thu âm của nhạc sĩ và ca sĩ đã nhiều lần trao đổi, điều chỉnh để làm nổi bật sắc thái ca Huế qua cách nhả chữ, luyến láy và độ da diết của câu hát.

MV sử dụng với bài hát do Mai Chung thể hiện sử dụng nhiều chất liệu dân ca Huế. (Ảnh: HAA)

Mai Chung muốn một MV “để đời” về Huế

Mai Chung quyết định thực hiện MV “Thuyền chèo lơ lửng bên bờ cố kinh” khi ca khúc nhận được sự yêu mến của khán giả trên mạng xã hội, trong đó có nhiều người trẻ. Những lời nhắn từ các bạn trẻ GenZ và những video quảng bá du lịch Huế thường sử dụng giai điệu của ca khúc làm nhạc nền. Điều này giúp chị nhận ra: “Một ca khúc mang âm hưởng truyền thống có thể vượt ra ngoài những không gian thưởng thức quen thuộc”.

Điều đó thôi thúc nữ nghệ sĩ đầu tư nghiêm túc cho phần hình ảnh, để khán giả thật sự cảm nhận được Huế qua tiếng hát và từng khuôn hình. Với Mai Chung, MV không đơn thuần là bản thu âm video mà còn là món quà dành tặng vùng đất đã trở thành một phần sâu đậm trong đời sống nghệ thuật của mình.

Tâm huyết ấy tiếp nối hành trình mà chị đã theo đuổi trong nhiều năm. Mai Chung thực hiện nhiều MV về ca Huế, dân ca Huế và các ca khúc viết về Huế. Những sản phẩm được khán giả yêu thích thời gian gần đây có các MV: chầu văn Huế, “Vè Mẹ Suốt”, các ca khúc: “Huế buồn chiều mưa”, “Cố Kinh” và “Tình quê”. Mỗi sản phẩm khai thác một sắc thái riêng, cùng hướng đến mong muốn lưu giữ và lan tỏa âm nhạc xứ Huế.

Đạo diễn Philip Phạm thể hiện MV theo một hành trình khơi gợi nguồn cảm hứng. (Ảnh: HAA)

Một cách kể chân thật để Huế gần hơn với người trẻ

Khi bắt tay thực hiện MV “Thuyền chèo lơ lửng bên bờ cố kinh”, Mai Chung, Trúc Đồng và đạo diễn Philip Phạm thống nhất không để bài hát theo mô-típ tình yêu quen thuộc. Thay vào đó, ê-kíp trở về với cuộc gặp gỡ đã khơi nguồn cảm hứng: Trúc Đông đến Huế, đi bên dòng sông và bắt gặp hình ảnh Mai Chung chơi đàn nguyệt, cất tiếng hát. Ấn tượng ấy trở thành một phần trong câu chuyện âm nhạc.

Từ chất liệu đời thực, đạo diễn Philip Phạm và Mai Chung lựa chọn cách kể giản dị. Một người khách đến Huế, một người nghệ sĩ ở lại với tiếng đàn; giữa họ là khoảnh khắc đồng cảm được kết nối bằng âm nhạc. Không cần những tình tiết kịch tính hay một kết thúc được sắp đặt, câu chuyện vẫn để lại dư âm về những tâm hồn gặp nhau trong một khoảnh khắc rồi tiếp tục hành trình riêng.

Hành trình bằng hình ảnh đưa khán giả qua chùa Linh Mụ, khu vực Phu Văn Lâu, cầu Trường Tiền, những con đò trên sông và dòng Ngự Hà, rồi kết lại tại cầu Ngói Thanh Toàn với hình ảnh hoa đăng. Huế hiện lên không chỉ như một cảnh quan đẹp, mà còn là một phần của tâm trạng: trầm mặc, sâu lắng và giàu ký ức. Hình ảnh nữ nghệ sĩ Mai Chung bên cây đàn nguyệt trở thành điểm tựa xuyên suốt, nơi tiếng đàn và tiếng hát cất lên những điều không dễ nói thành lời.

Cảnh trong MV "Thuyền chèo lơ lửng bên bờ cố kinh". (Ảnh: HAA)

Với Mai Chung, thực hiện MV cũng là cơ hội để đưa ca Huế đến gần hơn với công chúng ngoài những không gian biểu diễn quen thuộc. Bên cạnh các sản phẩm theo lối thể hiện truyền thống, chị từng thử nghiệm những cách phối mới, tìm cách kết nối chất liệu dân ca với hình thức âm nhạc đương đại mà không làm mất đi bản sắc vốn có.

Theo nghệ sĩ Mai Chung, ngày 20/10, MV “Thuyền chèo lơ lửng bên bờ cố kinh” sẽ chính thức ra mắt và được phát trên YouTube cùng các nền tảng số. MV gửi đến khán giả lời mời trở về với Huế qua một lối đi riêng để được ngắm nhìn dòng sông mộng mơ, những mái cầu xưa và cảnh sắc cố đô, lắng nghe tiếng đàn nguyệt, câu hát và những rung động nằm lại sau một cuộc gặp gỡ.