Vẻ đẹp khó cưỡng của cánh đồng hoa hướng dương khổng lồ tại Nghệ An

Cánh đồng hoa nằm tại xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An. Đây là thời điểm những luống hướng dương đạt độ nở rộ, thường vào khoảng giữa tháng 10, khiến cảnh quan chuyển sang sắc vàng nổi bật.

Riêng trong mùa hoa năm nay, diện tích trồng tập trung tại khu vực được công bố vào khoảng 150 ha, tạo nên một không gian ngắm hoa rộng lớn và liên tiếp. Quy mô này góp phần đưa cánh đồng trở thành một trong những điểm đến theo mùa thu hút sự quan tâm của du khách tại địa phương./.