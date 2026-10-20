Chia tay cầu Trà Khúc 1: Ngắm lại vẻ đẹp thơ mộng của cây cầu hơn 60 năm tuổi

Trước khi chính thức tháo dỡ để nhường chỗ cho công trình mới, cầu Trà Khúc 1 hiện lên trầm mặc và thơ mộng, lưu dấu những khoảnh khắc ký ức đẹp đẽ trong lòng người dân. Cầu Trà Khúc 1 đã góp phần tạo nên khung cảnh nên thơ, trữ tình và đi vào thơ ca, âm nhạc, hội họa, nhiếp ảnh…

Cầu Trà Khúc 1, được xây dựng vào khoảng năm 1963–1964, có chiều dài 643m với 20 nhịp. Đây là cây cầu nằm trên tuyến giao thông huyết mạch của Quảng Ngãi, nối thành phố Quảng Ngãi (cũ) với các huyện và tỉnh thành phố phía Bắc.

Núi Ấn - sông Trà từ lâu trở thành cặp biểu tượng tiêu biểu của Quảng Ngãi và cũng là danh thắng nổi tiếng nhất của vùng đất này. Cầu Trà Khúc 1 giữa mùa lau sậy, phía xa xa là núi Ấn.

Sông Trà và Cầu Trà Khúc 1 biến ảo theo ánh sáng mặt trời.

Trong ngày lưu thông cuối cùng, cầu Trà Khúc 1 vẫn lộng lẫy trong ánh nắng chiếu.

Cồn bãi, lau sậy trên sông Trà, nhìn từ cầu Trà Khúc 1. Xa xa phía thượng nguồn là cầu Thạch Bích.

Đêm trên sông Trà, nơi có cầu Trà Khúc 1 bắc qua

Sông Trà là nơi sinh sống của một số loài cá, nhuyễn thể hai mảnh, trong đó có cá bống và don. Đây cũng là hai loại đặc sản của Quảng Ngãi. Mùa nước cạn, người dân thường chèo thuyền đi đánh bắt cá và cào don.

Khu vực chân cầu Trà Khúc 1 thường có nhiều thuyền tập trung để chài lưới, đánh bắt đặc sản dưới sông.

Những khoảnh khắc tĩnh lặng trên dòng sông Trà

Cầu Trà Khúc 1 trong dáng vẻ trầm mặc sau hơn 60 thập niên tồn tại.

Dù đã kết thúc sứ mệnh nhưng cầu Trà Khúc 1 vẫn còn nằm lại trong ký ức của nhiều thế hệ người dân Quảng Ngãi và du khách.

Chiều ngày 18/10, sau khi đóng cầu Trà Khúc 1, đơn vị thi công đã tiến hành công việc tháo dỡ ở đầu cầu bờ Nam. Việc phá dỡ cầu Trà Khúc 1 được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 tháo dỡ 2 - 3 nhịp cầu phía bờ nam và 1 nhịp dầm phía bờ bắc trước ngày 30/11. Giai đoạn 2, sau khi cầu Trà Khúc 1 mới hoàn thành sẽ phá dỡ toàn bộ phần cầu cũ còn lại.

Cầu Trà Khúc 1 (mới) đã chính thức khởi công xây dựng từ ngày 8/10/ 2026. Cầu Trà Khúc mới có chiều dài 850m, rộng khoảng 27m, với tổng vốn mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

Đây là cầu sử dụng công nghệ dây võng tự neo kết hợp với kết cấu thép và bê tông cốt thép ứng lực, lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam.

Cầu Trà Khúc mới được thiết kế lấy cảm hứng bờ xe nước. Trên cầu bố trí sàn ngắm cảnh tại trụ tháp, hệ thống chiếu sáng và trang trí mỹ thuật. Thời gian thi công dự kiến là 18 tháng.