Nữ quân nhân gieo niềm tin nơi biên giới

Thay vì lập một quỹ từ thiện, anh T. tìm lại các video trải nghiệm, xác minh địa chỉ rồi ghim những gánh hàng của người lớn tuổi lên Google Maps. Chỉ với một từ khóa, người dùng có thể tìm đến mua hàng, góp phần giúp các cụ có thêm khách.