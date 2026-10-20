Nữ quân nhân gieo niềm tin nơi biên giới
Năm 2018, chị Thanh tình nguyện rời gia đình, lên biên giới công tác. Ở nơi cuộc sống của đồng bào còn nhiều thiếu thốn, chị bắt đầu công việc của mình không phải từ những điều lớn lao, mà từ những việc rất đỗi đời thường. Bởi chị hiểu, muốn thay đổi một nhận thức, trước hết phải tạo được niềm tin. Muốn vận động bà con, trước hết phải bước vào cuộc sống của bà con.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nu-quan-nhan-gieo-niem-tin-noi-bien-gioi-64719