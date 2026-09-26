Ghi nhịp sống quê hương

NSNA Trương Bá Hưng

Anh Trương Bá Hưng đến với nhiếp ảnh từ năm 2015.

Do đặc thù công việc ngành công an, anh ít khi có điều kiện đi thực tế sáng tác dài ngày. Thế nên, anh trân trọng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi sau giờ làm việc để sống cùng nhiếp ảnh.

Có thời gian rảnh là anh mang máy ảnh đi sáng tác, không quản ngại đường xa.

Ðó là chuyến từ Cà Mau đi An Giang để bắt trọn khí thế sôi nổi của hội đua bò Bảy Núi; những sớm mờ sương vượt chặng đường dài đến Sóc Trăng, hay đến chợ nổi Cần Thơ chỉ để ghi lại nụ cười rạng rỡ của khách thương hồ, vẻ đẹp bình dị của những chiếc ghe chở đầy nông sản.

NSNA Trương Bá Hưng chia sẻ, góc bấm máy không đơn thuần là kỹ thuật, mà quan trọng nhất là phải “bắt được khoảnh khắc, tạo được cảm xúc”.

Một bức ảnh đẹp trước hết phải chạm được trái tim người thưởng thức bằng sự chân thành và hơi thở cuộc sống. Việc xử lý hậu kỳ tỉ mỉ cũng là khâu cần thiết, để tôn vinh trọn vẹn giá trị nghệ thuật của tác phẩm.

Không ngừng trau dồi tay máy, anh dành thời gian học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước.

Bằng sự cẩn trọng và nghiêm túc, anh luôn tìm cách kết hợp hài hoà các yếu tố: bố cục chắc, ánh sáng tự nhiên và kỹ thuật hậu kỳ chỉn chu. Chính sự cầu thị và thái độ làm việc nghiêm túc đó, những tác phẩm của anh vừa mang tính chân thực của đời sống, vừa đậm ngôn ngữ nghệ thuật.

Những tác phẩm của NSNA Trương Bá Hưng phản ánh sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, con người vùng sông nước. Qua ống kính của người nghệ sĩ - chiến sĩ công an, hình ảnh Cà Mau nói riêng và miền Tây nói chung hiện lên vừa kiên cường vừa bình dị, nghĩa tình.

Ngày mới trên biển.

Quyết liệt.

Công việc trên cao.

Ðan rổ nhựa.

Nghề làm chiếu truyền thống.

Tận tuỵ với công việc được giao.

Tình yêu quê hương tha thiết đã và đang tiếp thêm năng lượng để NSNA Trương Bá Hưng tiếp tục cho ra đời những góc ảnh đẹp, góp phần làm phong phú thêm bức tranh nhiếp ảnh nghệ thuật Cà Mau./.