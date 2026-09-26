Tiết mục "Viet Nam: A life in Cinema", nơi điện ảnh và âm nhạc cùng hòa quyện

Giữa New York – một trong những trung tâm văn hóa lớn của thế giới tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ Lê Duy Mạnh kết hợp với Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), tiếp tục vang lên trong một sự kiện đặc biệt của Việt Nam.

Không chỉ là một buổi biểu diễn, sự trở lại Hoa Kỳ lần này nối dài hành trình nhiều năm nghệ sĩ Lê Duy Mạnh mang âm nhạc Việt Nam đến những không gian đối ngoại, nơi nghệ thuật trở thành thứ ngôn ngữ không cần phiên dịch.

Tối 21.9.2026, tại Nhà hát BAM Howard Gilman Opera House, New York, chương trình nghệ thuật đặc biệt Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc diễn ra trước hơn 2.000 khách mời, trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Chương trình nghệ thuật Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc là kết quả của những nỗ lực hợp tác giữa Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Đại học Columbia dưới sự chủ trì tổ chức của Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc.

Nghệ sĩ Lê Duy Mạnh và hành trình đưa tiếng kèn saxophone Việt Nam đến bạn bè quốc tế

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) cùng sự tham gia của NSND Bùi Công Duy, NSND Cồ Huy Hùng, giọng ca opera hàng đầu Đào Tố Loan và hơn 50 nghệ sĩ đến từ Việt Nam và một số nghệ sĩ gốc Việt tại Hoa Kỳ đã mang đến một đêm hòa nhạc ấn tượng với các giai điệu âm nhạc truyền thống Việt Nam đặc sắc và những tác phẩm kinh điển của thế giới.

Trong đội hình nghệ sĩ đến từ Việt Nam, Lê Duy Mạnh tham gia biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Những âm thanh của Việt Nam được đưa đến khán phòng quốc tế bằng ngôn ngữ của giao hưởng, điện ảnh và những sắc màu âm nhạc đương đại.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là tiết mục Viet Nam: A life in Cinema, nơi điện ảnh và âm nhạc cùng hòa quyện thông qua hình thức trình chiếu các thước phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam trên nền trình diễn âm nhạc trực tiếp của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội.

Trong không gian ấy, mỗi nhạc cụ không chỉ đảm nhiệm một bè nhạc mà còn trở thành một tiếng nói. Với đặc trưng nồng ấm, sâu lắng nhưng cũng có khả năng bùng nổ và ứng biến, saxophone có một vị trí riêng.

Với Lê Duy Mạnh, tiếng kèn không đơn thuần là chơi đúng những nốt nhạc mà cần có hơi thở, câu chuyện và khả năng chạm đến người nghe.

Từ những chương trình giao lưu quốc tế, các sân khấu châu Âu đến Seattle hay New York, bên cạnh kỹ thuật biểu diễn, điều được đặt lên hàng đầu là khả năng chuyển tải tinh thần tác phẩm và tạo sự kết nối với công chúng thuộc những nền văn hóa khác nhau.

Đặc biệt, tháng 9.2025, nghệ sĩ Lê Duy Mạnh từng đến New York trong chuỗi sự kiện gắn với chuyến công tác cấp cao của Chủ tịch nước tại Hoa Kỳ.

Một năm sau, cũng vào những ngày thu tháng 9, nghệ sĩ Lê Duy Mạnh trở lại thành phố này với cây saxophone trên tay. Hai chuyến đi cách nhau một năm, hai chương trình khác nhau nhưng cùng được kết nối bởi một sợi dây: âm nhạc trở thành nhịp cầu văn hóa và ngoại giao.

Trong bức tranh lớn ấy, sự hiện diện của một nghệ sĩ saxophone có thể chỉ là một thành tố. Nhưng với Lê Duy Mạnh, từng lần được đứng trong những đội hình nghệ thuật như vậy lại bổ sung thêm một dấu mốc cho hành trình nghề nghiệp của anh.

Từ những phòng tập, giảng đường đào tạo âm nhạc đến các sân khấu lớn nhỏ; từ Hà Nội tới châu Âu rồi New York, cây kèn saxophone vẫn luôn là người bạn đồng hành của Lê Duy Mạnh.

Chỉ có không gian của tiếng kèn ngày một rộng lớn hơn. Với nghệ sĩ Lê Duy Mạnh, những chuyến đi như New York 2025 và New York 2026 không chỉ là dấu mốc trong sự nghiệp biểu diễn, mà còn cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ có kỹ thuật, có bản sắc, có nền tảng nghề nghiệp và đang bền bỉ đưa tiếng kèn saxophone Việt Nam hiện diện trong những cuộc gặp gỡ văn hóa với thế giới.