Lâm Đồng chuẩn bị chu đáo cho Festival Hoa Đà Lạt năm 2026

Hoa trở thành câu chuyện của cộng đồng

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 31/12/2026, gồm 11 chương trình chính và 25 chương trình hưởng ứng. Đây là một trong những sự kiện văn hóa, du lịch quan trọng của tỉnh Lâm Đồng, đồng thời là dịp để địa phương giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, hình ảnh vùng đất, con người sau quá trình mở rộng không gian phát triển.

Đến nay, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án triển khai các chương trình, nhất là 11 chương trình chính. Thư mời đã được phát hành đối với chương trình Khai mạc Festival Hoa Đà Lạt và Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2027 kết hợp bế mạc.

Không gian Ga Đà Lạt.

Một trong những điểm đáng chú ý của Festival Hoa Đà Lạt lần này là phong trào đưa hoa trở thành câu chuyện chung của cộng đồng. Toàn tỉnh đã có 54 xã, phường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình phát động chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026”.

Không chỉ dừng lại ở những sân khấu lớn hay khu vực trung tâm, hoa đang được đưa về từng con đường, khu dân cư, công sở, trường học và không gian sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này được kỳ vọng sẽ tạo nên một diện mạo rực rỡ, gần gũi hơn cho Festival, để người dân vừa là người thưởng lãm, vừa trực tiếp góp phần tạo nên ngày hội.

Tại chương trình Không gian hoa, nhiều ý tưởng đang được đề xuất, trong đó có những chủ đề gắn hoa với âm nhạc như “Dáng hoa”, “Mùa hoa tươi quả ngọt”, “Bản giao hưởng hoa Đà Lạt”, “Ngộ nghĩnh”, “Âm nhạc và hoa”... Những ý tưởng này mở ra cách tiếp cận mới, để hoa không chỉ được ngắm nhìn mà còn được cảm nhận bằng âm thanh, nghệ thuật và những câu chuyện riêng.

Tỉnh Lâm Đồng họp chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt.

Các chương trình chính còn lại như trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh; Hội thảo khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Phiên chợ Rau - Hoa và Phố Trà - Cà phê - Rượu vang; Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam năm 2026... cũng đã cơ bản được xây dựng kế hoạch.

Đối với 25 chương trình hưởng ứng, các sở, ngành, đơn vị đang chủ động triển khai. Trong quá trình chuẩn bị, 7 nội dung được đề xuất điều chỉnh tên gọi và quy mô nhằm phù hợp hơn với điều kiện thực tế.

Điểm nhấn những tuyến đường hoa

Bí thư Đảng ủy phường Lâm Viên - Đà Lạt, ông Đặng Quang Tú cho biết, địa phương đang xây dựng 6 tuyến đường hoa tương ứng với 6 không gian hoa, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 3,4 tỷ đồng. Trong đó, cung đường Nguyễn Du được xác định là một trong những điểm nhấn chính.

“Địa phương đang tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn cùng vào cuộc, cùng xã hội hóa nguồn kinh phí để hoàn thành các kế hoạch, hướng tới Festival thành công”, ông Tú chia sẻ.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 31/12/2026.

Tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, sự hưởng ứng cũng đang được thể hiện bằng những kế hoạch cụ thể. Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Văn Lộc cho biết, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn rất hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt. Đến nay, phường đã đăng ký 11 chương trình hoạt động, với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng.

Địa phương cũng đang tích cực phát động phong trào “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh”, trong đó dự kiến hình thành 10 con đường hoa, tạo những điểm nhấn riêng trong mùa Festival hoa.

“Địa phương mong muốn cùng với việc tổ chức thành công Festival hoa, khu vực Đà Lạt sẽ duy trì được không gian hoa để tạo dấu ấn sau khi Festival kết thúc”, ông Lộc chia sẻ.

Sắc hoa ngập tràn Đà Lạt.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt khi Lâm Đồng bước vào giai đoạn phát triển với không gian mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Vì vậy, sự kiện năm nay được kỳ vọng không chỉ là ngày hội của Đà Lạt, mà còn là dịp thể hiện sự hội tụ của những vùng đất, sắc màu văn hóa và lợi thế phát triển của một Lâm Đồng mới.

Tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt mới đây, đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, lưu ý: Những tháng cuối năm, Lâm Đồng còn diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, du lịch quan trọng khác. Vì vậy, các đơn vị, địa phương phải xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể cho từng phần việc.

Không gian hoa trên các tuyến đường trở thành điểm nhấn đặc biệt.

“Từ việc lựa chọn không gian, giống hoa, thiết kế hoa, các kịch bản chương trình trong chuỗi sự kiện... phải được chuẩn bị chỉn chu nhất. Các phần việc cần được xác định rõ theo thứ tự ưu tiên, từ đó tổ chức phân công và thực hiện một cách rõ ràng, chu đáo”, đồng chí Hồ Văn Mười nhấn mạnh.