Cha tôi - một miền ký ức không phai

Không dựng nên một người cha bằng những hình ảnh lớn lao, tác giả chọn những lát cắt rất đời: những chuyến bôn ba mưu sinh, những đêm sớm tối lo việc nhà, việc nước; những trăn trở về tương lai của con và một mái ấm đủ đầy. Qua từng câu thơ, người cha hiện lên không chỉ bằng dáng hình, mà bằng những điều đã âm thầm trao gửi cho các con trong suốt một đời. Điều đáng quý ở bài thơ là tiếng lòng của người con khi đã đủ trải nghiệm để nhìn lại. Càng đọc, càng thấy phía sau những lời thơ mộc mạc là một món nợ ân tình không thể đong đếm.

Và khi tháng Bảy đi qua cùng những cơn mưa ngâu, nỗi nhớ cha bỗng hóa thành những giọt lệ lặng thầm. “Cha tôi!” là một lời tưởng nhớ, nhưng sâu hơn, đó là lời người con tự nhắc mình phải sống sao cho xứng đáng với tình cha.

Mời độc giả cùng đến với bài thơ.