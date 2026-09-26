Người trẻ mặc cổ phục, rước đèn Trung thu quanh hồ Gươm

Tối ngày 25-9, hàng nghìn người đổ về không gian phố đi bộ cùng hòa mình vào đoàn rước đèn Trung thu quanh hồ Gươm.

Lễ Đêm hội Trăng Rằm 2026 được UBND phường Hoàn Kiếm, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp cùng CLB Đình Làng Việt tổ chức tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm trong không khí Tết Trung thu hân hoan, rộn rã.

Những du khách quốc tế thích thú hoà mình cùng không khí Trung thu cổ truyền của Việt Nam.

Mô hình cỗ xe Nguyệt Cung tái hiện hình ảnh chị Hằng, chú Cuội dưới ánh trăng đêm Rằm Trung thu.

Đi đầu đoàn rước đèn Trung thu là màn múa sư tử truyền thống. Trung thu nay, nhiều người quen với hình ảnh đoàn múa lân - sư - rồng. Tuy nhiên, trong trung thu truyền thống, linh vật múa vốn là sư tử.

Một trong những điểm nhấn của đêm hội là 14 khối rước đèn với những mẫu đèn Trung thu truyền thống được phục dựng lại kỳ công.

Nhiều người không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy những chiếc đèn ông sao 6 cánh trong đoàn rước thay vì đèn 5 cánh thường thấy. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đèn ông sao thuở ban đầu có 6 cánh. Trong Trung thu thời hiện đại, khắp phố phường mỗi dịp Trung thu về xuất hiện vô số những chiếc đèn ông sao 5 cánh mà vắng bóng những chiếc đèn cổ 6 cánh đã từ lâu.

Đèn sao 5 cánh được sinh ra từ 19-8-1945 khi cờ đỏ sao vàng tung bay đánh dấu Cách mạng tháng 8 thành công. Đèn ông sao 5 cánh là vẻ đẹp mừng ngày độc lập, gắn với quá khứ hào hùng của dân tộc. Những chiếc đèn sao 6 cánh được phục dựng lại và dùng trong đoàn rước mộc mạc, giản dị nhưng chứa đựng giá trị truyền thống để thế hệ sau thấu hiểu và trân trọng hơn những nét văn hóa cổ truyền.

Bên cạnh đó, những mẫu đèn Trung thu cổ truyền khác cũng lần lượt xuất hiện khiến nhiều người thích thú. Trong ảnh là đèn lồng hình quả thị.

Các em nhỏ đang rước mẫu đèn lồng cặp cua sinh - tử. Con cua màu xanh là cua sống, màu đỏ là cua chín. Đây là một trong những mẫu đèn Trung thu truyền thống được phục dựng lại sớm nhất. Ảnh chụp của mẫu đèn này hiện được lưu giữ trong bảo tàng Quai Branly của Pháp.

Bên cạnh những chiếc đèn Trung thu và các hình thức nghệ thuật dân gian quen thuộc, các em được gặp những hình ảnh đặc trưng của Thăng Long - Hà Nội như Tiến sỹ giấy, Tháp Bút, Đài Nghiên.

Những hình ảnh này gợi nhắc về truyền thống hiếu học, tinh thần trọng tri thức và những ước vọng tốt đẹp mà các thế hệ đi trước gửi gắm cho con trẻ.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang, mỗi nơi có một cách tổ chức, mỗi hoạt động mang một sắc màu nhưng đều hướng tới mong muốn để trẻ em không chỉ được xem Trung thu mà còn “được chạm vào Trung thu, vui cùng Trung thu hiểu thêm về Trung thu” và lưu giữ những trải nghiệm đó trong tuổi thơ. Qua hoạt động này, địa phương mong muốn trẻ em có một tuổi thơ an toàn, vui tươi, được yêu thương; có những không gian vui chơi, trải nghiệm và cơ hội lớn lên cùng văn hóa quê hương. Văn hóa sẽ được gìn giữ một cách tự nhiên và bền vững nhất khi trở thành một phần ký ức của mỗi đứa trẻ.

Những người bạn ngoại quốc mặc cổ phục Việt Nam hoà cùng đoàn rước đèn đêm trăng Rằm tháng 8. Trong ảnh là Iryna Yang, một cô gái người Belarus rất yêu Việt Nam.

Đoàn rước đèn ông sao 5 cánh của các em học sinh.

Du khách Quốc tế thích thú trải nghiệm chiếc trống bỏi đồ chơi Trung thu truyền thống của Việt Nam.

Trước đây, Trung thu vốn là ngày lễ gắn với mùa màng, Lễ hội gắn liền với việc tạ ơn thần linh đã ban mưa thuận gió hòa, giúp mùa màng bội thu. Tết Trung thu được du nhập vào Việt Nam từ thời nhà Lý và trở thành nghi thức cung đình trong một thời gian dài.

Tết Trung thu và các tục lệ trong tết này, dù có sự giao thoa với các điển tích treo đèn thời Đường (Trung Hoa), nhưng từ khi du nhập, người Việt Nam đã bồi đắp thêm các giá trị bản địa, gắn liền với Sự tích chú Cuội. Đặc biệt, đến khi Cách mạng tháng 8 thành công và nhất là từ năm 1947, khi Bác Hồ gửi thư Trung thu cho thiếu nhi cả nước, Tết Trung thu thực sự trở thành tết của tất cả trẻ em.