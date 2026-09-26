PTSC: Vui Tết Trung thu - Gắn kết yêu thương

Tại xã Đại Ngãi, TP Cần Thơ, ngày 25/9, Đoàn Thanh niên PTSC Long Phú phối hợp cùng Đoàn Ban Quản lý dự án và Xã đoàn Đại Ngãi mang Trung thu đến với các em nhỏ Trường Mầm non xã Đại Ngãi. Hoạt động được duy trì hằng năm, để mỗi mùa trăng về, niềm vui không chỉ có trong những gia đình người lao động mà còn được sẻ chia với trẻ em tại địa bàn nơi dự án đứng chân.

Đoàn Thanh niên PTSC Long Phú phối hợp cùng Đoàn Ban Quản lý dự án và Xã đoàn Đại Ngãi mang Trung thu đến với các em nhỏ Trường Mầm non xã Đại Ngãi.

Ở miền Trung, mùa Trung thu năm nay của PTSC tiếp tục được nối dài bằng những phần quà dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chiều 23/9, tại Trường Mầm non số 2 Phú Trạch, Chi đoàn PTSC Miền Trung cùng Đoàn Thanh niên Công an xã Phú Trạch và nhà trường tổ chức chương trình “Trung thu cho em” với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”. Giữa tiếng trống lân, những tiết mục văn nghệ, trò chơi đố vui và mâm cỗ Trung thu, 25 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được nhận những phần quà trị giá 500.000 đồng mỗi suất; hơn 200 phần quà khác cũng được gửi tới học sinh của trường.

Đối với PTSC Miền Trung, chăm lo cho thế hệ trẻ, đồng hành cùng cộng đồng và lan tỏa những giá trị nhân văn là hoạt động luôn được đơn vị quan tâm và duy trì. Năm 2025, PTSC Miền Trung đã đồng hành cùng chương trình Trung thu và trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các em học sinh Trường Mầm non Quảng Hợp. Tiếp nối những tình cảm và sự sẻ chia ấy, năm 2026, đơn vị tiếp tục mang chương trình “Trung thu cho em” đến Trường Mầm non số 2 Phú Trạch cùng những món quà yêu thương đến với các em nhỏ.

Tại Long Hải, ngày 24/9, Công đoàn Cơ sở PV Shipyard phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh xã tổ chức chương trình “Gắn kết yêu thương - Vui Tết Trung thu” tại ấp Hải Tân. Những chiếc lồng đèn và phần quà được trao tới các em nhỏ địa phương đã góp thêm niềm vui trong ngày hội trăng rằm, đồng thời nối dài những hoạt động sẻ chia của người lao động PTSC với cộng đồng nơi đơn vị hoạt động.

Công đoàn Cơ sở PV Shipyard phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh xã Long Hải tổ chức chương trình “Gắn kết yêu thương - Vui Tết Trung thu” tại ấp Hải Tân

Cùng tinh thần ấy, Đoàn Thanh niên PTSC Supply Base cũng phối hợp với phường Rạch Dừa tổ chức chương trình Trung thu, trao quà cho các em thiếu nhi và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Song song hoạt động hướng về cộng đồng, mùa trăng tại PTSC Supply Base còn có một không gian dành riêng cho con em cán bộ, công nhân viên. Trong chương trình “Vui Tết Trông Trăng”, các em nhỏ được vui chơi tại photobooth, các gian hàng trò chơi, thưởng thức văn nghệ, hoạt náo, ảo thuật và màn trình diễn lân sư rồng; còn các gia đình có dịp gặp gỡ, sẻ chia niềm vui và cùng nhau tận hưởng những phút giây sum vầy.

PTSC Supply Base tổ chức chương trình “Vui Tết Trông Trăng” cho con em CBNV, người lao động

Cùng lúc đó, không khí “Đêm hội trăng rằm POS 2026” tại phường Vũng Tàu cũng đang trở nên náo nhiệt. Chương trình do Đoàn Thanh niên POS tổ chức thu hút 600 trẻ em và 500 phụ huynh trong toàn đơn vị. Đưa con đến chung vui cùng chương trình, anh Vũ Văn Chính, chuyên viên Điều phối Cung ứng nhân lực, Phòng Dịch vụ Vận hành Bảo dưỡng POS, cho biết, anh vui và xúc động khi thấy các con háo hức đón một đêm Trung thu trọn vẹn. “Với chúng tôi, sự quan tâm của POS dành cho gia đình CBCNV qua những chương trình như thế này khiến mỗi người thêm gắn bó và tự hào về mái nhà POS nói riêng, PTSC và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) nói chung”, anh Chính bày tỏ.

Chương trình “Vui Hội Trăng Rằm 2026” của PTSC Phú Mỹ

Cũng tại phường Vũng Tàu, chương trình “Vui Hội Trăng Rằm 2026” của PTSC Phú Mỹ tổ chức vào tối 24/9 đã chào đón gần 200 em nhỏ là con của người lao động công ty. Tiếng trống lân sư rồng mở màn kéo các em vào một đêm hội với chị Hằng, chú Cuội, những trò chơi sân khấu, ảo thuật, xiếc và các tiết mục dành cho thiếu nhi. Sau những màn biểu diễn là khoảnh khắc các em quây quần phá cỗ, nhận quà bên cha mẹ. Một chương trình dành cho các cháu thiếu nhi vì thế cũng trở thành cuộc gặp gỡ của những gia đình trong PTSC Phú Mỹ.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải Minh, Phó Giám đốc PTSC Phú Mỹ, chương trình là dịp để các em vui chơi, gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ. Qua những dịp như vậy, sự gắn kết giữa người lao động, gia đình và mái nhà chung PTSC Phú Mỹ cũng được bồi đắp.

Chương trình “Vui Tết Trung thu” của PTSC Thanh Hóa

Tại Thanh Hóa, hơn 100 em nhỏ cùng gia đình cũng đã gặp nhau trong chương trình “Vui Tết Trung thu” của PTSC Thanh Hóa tối 23/9. Sau màn phá cỗ, giao lưu và những trò chơi cùng chú Cuội, các em tiếp tục khám phá khu vui chơi tại Nhà sách Tiến Thọ. Những bạn nhỏ ban đầu còn bỡ ngỡ nhanh chóng cùng nhau kết bạn; những người lớn vốn là đồng nghiệp có thêm một buổi tối để gặp gỡ, giao lưu, đưa sự gắn bó từ nơi làm việc đến gần hơn với đời sống gia đình.

Qua nhiều năm, những hoạt động chăm lo cho gia đình người lao động và đồng hành cùng cộng đồng đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của các đơn vị PTSC. Mỗi mùa Trung thu lại thêm một dịp để những mối gắn kết ấy được vun đắp: giữa những người đồng nghiệp, giữa các gia đình trong cùng đơn vị và giữa PTSC với người dân nơi mình hiện diện. Từ những điều gần gũi trong đời sống thường ngày, tinh thần sẻ chia và nghĩa tình được gìn giữ, tiếp nối như một nét văn hóa của người PTSC.