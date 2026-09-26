Minh Quang tập huấn truyền dạy văn hóa dân gian dân tộc Dao tiền

Toàn cảnh lớp tập huấn truyền dạy văn hóa dân gian dân tộc Dao Tiền tại Nhà văn hóa thôn Khuổi Xoan, xã Minh Quang.

Tham gia tập huấn có các thành viên Câu lạc bộ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa người Dao tiền thôn Khuổi Xoan. Tại lớp tập huấn, các thành viên được hướng dẫn phương pháp tổ chức, duy trì sinh hoạt định kỳ; được truyền dạy hát Páo dung trong các nghi lễ của dân tộc Dao cùng các làn điệu dân ca truyền thống. Nội dung tập huấn còn hướng tới thực nghiệm xây dựng chương trình văn nghệ phục vụ khách du lịch trải nghiệm, từng bước gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch tại địa phương.

Đây là một trong những hoạt động cụ thể thực hiện Dự án 6 "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch", góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Dao tiền, xây dựng sản phẩm văn hóa phục vụ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Minh Quang.