Gắn kết tình làng, nghĩa xóm

Công tác hòa giải đi vào nề nếp

Những năm qua, hoạt động hòa giải ở thôn Thượng Tiết đi vào nề nếp. Ngay khi nắm được thông tin về tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân, các hòa giải viên kịp thời có mặt, tuyên truyền, vận động, phân tích để các bên thấu hiểu, cùng tháo gỡ vướng mắc. Qua đó, góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp, đồng thời củng cố tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư.

Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Thượng Tiết Nguyễn Thị Ngọc cho biết, tổ hòa giải thôn hiện có 10 thành viên, với thành phần gồm: Ban lãnh đạo thôn và đại diện các ban, chi hội đoàn thể của thôn. Các thành viên tổ hòa giải đều nhiệt tình, có uy tín và trách nhiệm cao với cộng đồng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn thôn xảy ra 2 vụ việc liên quan đến tranh chấp lối đi chung và mâu thuẫn trong lĩnh vực chăn nuôi. Cả 2 vụ việc đều được tổ hòa giải thôn tiếp nhận và tiến hành hòa giải thành công.

Theo bà Ngọc, để có được kết quả đó, ngoài việc chủ động tìm hiểu, cập nhật kiến thức về Luật Đất đai, Luật Hòa giải ở cơ sở… các thành viên trong tổ còn thường xuyên gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt tình hình an ninh trật tự và những mâu thuẫn phát sinh trong tổ dân cư.

Với những vụ việc còn vướng mắc, tổ hòa giải chủ động tìm hiểu, đồng thời nhờ cơ quan chức năng tư vấn, hướng dẫn để có phương án giải quyết phù hợp, đúng quy định pháp luật, góp phần hạn chế mâu thuẫn, xung đột giữa các gia đình.

Ông Nguyễn Xuân Trường: “Uy tín, nắm vững pháp luật và trách nhiệm với công việc là những tố chất không thể thiếu đối với một hòa giải viên cơ sở”. Ảnh: Biên Phạm

Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường cho biết, hàng năm, các tổ hòa giải được tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ và phổ biến các quy định của pháp luật, nhất là Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Đất đai, nhằm nâng cao kỹ năng, hiệu quả hòa giải trong nhân dân.

Với phương châm “Giải quyết dứt điểm từ cơ sở”, công tác hòa giải tại thôn Thượng Tiết từng bước góp phần giảm các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, hành chính… từ đó hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp; ổn định an ninh, trật tự và từng bước hình thành ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật trong nhân dân.

Thôn xóm yên vui trở lại nhờ hòa giải viên

Gia đình bà Nguyễn sinh sống tại đội 11, thôn Thượng Tiết (xã Mỹ Đức) - khu dân cư đông đúc bậc nhất của thôn, ngoài ngôi nhà cả gia đình đang ở thì bà Nguyễn dành 80 mét vuông xây dựng chuồng, trại, chăn nuôi 30 con lợn thịt.

Do quy trình xử lý nước thải không đúng quy chuẩn nên mùi hôi thối từ khu chuồng lợn nhà bà Nguyễn làm ảnh hưởng đến các hộ gia đình trong khu dân cư. Các hộ dân nhiều lần phản ánh với bà Nguyễn nhưng tình hình không được cải thiện, thậm chí mùi hôi ngày càng nồng nặc, khiến các bên xảy ra xô xát, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tình đoàn kết trong khu dân cư.

Nắm được vụ việc, tổ hòa giải của thôn đã giao cho hòa giải viên Nguyễn Xuân Trường (Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Thượng Tiết) trực tiếp giải quyết vụ việc. Để có thông tin khách quan về vụ mâu thuẫn, ông Trường đã đến gặp từng gia đình trong khu dân cư để tìm hiểu sự việc. Tất cả các hộ dân đều khẳng định nguyên nhân dẫn tới xô xát xuất phát từ thái độ được cho là thiếu hợp tác của bà Nguyễn khi được góp ý về tình trạng ô nhiễm không khí do việc chăn nuôi nhà bà Nguyễn gây ra.

Sau khi thu thập thông tin, ông Trường báo cáo tổ hòa giải thôn và tổ chức buổi hòa giải giữa gia đình bà Nguyễn với các hộ dân. Tham dự buổi hòa giải có các thành viên tổ hòa giải thôn Thượng Tiết, đại diện các gia đình và các chi hội đoàn thể trong thôn.

Tại buổi hòa giải, ông Trường ôn tồn phân tích, theo Điều 4 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành.

Ông cũng giải thích, pháp luật nghiêm cấm hành vi xả chất thải, nước thải, khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn ra môi trường. Khoản 1 Điều 12 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát thải bụi, khí thải tác động xấu đến môi trường phải có trách nhiệm giảm thiểu và xử lý theo quy định.

Từ những quy định trên, ông Trường phân tích việc chăn nuôi lợn nhưng không có biện pháp xử lý nước thải, để nước thải chảy trực tiếp ra hệ thống tiêu thoát nước trong khu dân cư là hành vi cần được khắc phục, đồng thời có thể bị xử phạt theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Sau khi được phân tích thấu tình, đạt lý, bà Nguyễn đã nhận ra việc làm của mình ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của hàng xóm. Bà cam kết sẽ có giải pháp xử lý nước thải và xử lý triệt để mùi hôi thối trong chăn nuôi và cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường.

Buổi hòa giải kết thúc trong không khí cởi mở. Mâu thuẫn được giải quyết dứt điểm, góp phần giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp và củng cố tình làng nghĩa xóm trong khu dân cư.