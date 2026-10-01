Khởi tố 28 bị can trong vụ sửa số liệu quan trắc môi trường

Cụ thể, tại Viện Khoa học công nghệ năng lượng và môi trường (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) khởi tố 1 Giám đốc, 1 nguyên Giám đốc trung tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh; 1 Phó Giám đốc Trung tâm tại Đà Nẵng; 2 Trưởng phòng, 2 Phó trưởng phòng và 1 nhân viên tại Hà Nội.

Tại Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) khởi tố 1 Giám đốc, 1 Phó Giám đốc Trạm quan trắc và phân tích môi trường lao động; 1 Trưởng phòng, 1 Phó trưởng phòng tại Hà Nội; 1 Phân Viện trưởng, 1 Phó Phân Viện trưởng, 1 Trưởng phòng, 1 Phó trưởng phòng tại Phân Viện ở miền Trung.

Cơ quan điều tra phân tích mẫu. Ảnh: Bộ Công an

Tại Trung tâm môi trường và sản xuất sạch (Cục Kỹ thuật an toàn & Môi trường công nghiệp, Bộ Công thương) khởi tố 1 Giám đốc Trung tâm, 1 Phó Giám đốc Trung tâm; 1 Trưởng phòng và 2 Phó Trưởng phòng.

Tại Trung tâm Kỹ thuật môi trường và an toàn hóa chất (Viện hóa học Công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn hóa chất Việt Nam, Bộ Tài chính) đã khởi tố 1 Giám đốc Trung tâm, 2 Phó Giám đốc Trung tâm; 1 Trưởng phòng, 2 Phó Trưởng phòng và 1 nhân viên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc, những sự việc này đã diễn ra trong thời gian dài.

Ngoài ra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý xác định, vụ án có dấu hiệu của tội “Tham ô tài sản”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, Trốn thuế”.

Mẫu vật tại trung tâm. Ảnh: Bộ Công an

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đang tiếp tục đấu tranh, khai thác các tài liệu, chứng cứ từ các nguồn giám định, trích xuất, phục hồi dữ liệu để làm rõ, mở rộng điều tra, kịp thời bắt giữ, xử lý triệt để các đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu, giúp sức tích cực thực hiện hành vi giả mạo trong công tác cũng như điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan đến các hành vi phạm tội như trên.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra mở rộng vụ án.