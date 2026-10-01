Người phụ nữ bị phạt 12,5 triệu đồng do đăng tin sai sự thật

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Trung Chính (Thanh Hóa) phát hiện tài khoản Facebook “Thanh Xuân” do chị N.T.X. (SN 1992, trú tại thôn Cầu Quan, xã Trung Chính) sử dụng có đăng tải nội dung sai sự thật liên quan đến một cá nhân trên địa bàn.

Người phụ nữ làm việc với cơ quan công an

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Trung Chính tiến hành xác minh, làm việc với những người liên quan để làm rõ nội dung và hành vi vi phạm.

Tại cơ quan Công an, chị N.T.X. thừa nhận do xảy ra mâu thuẫn cá nhân với chị T.T.N., cùng trú tại xã Trung Chính, nên đã đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm, hạ thấp uy tín, danh dự của chị N.

Sau khi được cơ quan Công an làm việc, giải thích về hành vi vi phạm, chị N.T.X. nhận thức được sai phạm, chủ động gỡ bỏ bài viết, đăng tải nội dung đính chính và cam kết không tái phạm.

Căn cứ tính chất, hành vi vi phạm và các quy định của pháp luật, Công an xã Trung Chính đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị N.T.X. số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với người sử dụng mạng xã hội trong việc kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận. Những mâu thuẫn cá nhân nếu không được giải quyết đúng cách mà đưa lên mạng xã hội để xúc phạm, bôi nhọ người khác có thể dẫn đến hậu quả pháp lý.

Công an xã Trung Chính khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; chủ động kiểm chứng nguồn tin, không đăng tải hoặc chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật.

Đặc biệt, người dân không nên vì bức xúc hoặc mâu thuẫn cá nhân mà lợi dụng không gian mạng để xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.

Các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua đó, mỗi người sử dụng mạng xã hội cần nâng cao trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn, văn minh và hữu ích.