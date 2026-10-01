Đồng Nai: Khởi tố 19 bị can trong vụ gây rối tại Trung tâm văn hóa cao su Phú Riềng

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 19h ngày 12/3/2026, một nhóm hơn 20 thanh niên sinh sống tại Đồng Xoài mang theo hung khí đến Trung tâm văn hóa cao su Phú Riềng để tìm Nguyễn Mộng Tân (SN 2010, trú tại thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng).

Các đối tượng trong vụ “Gây rối trật tự công cộng” ở xã Phú Riềng. Ảnh: CACC

Nhóm này cho rằng Lê Trương Tuấn Anh (SN 2006, trú tại thôn Phú An, xã Phú Trung, thành phố Đồng Nai) là người thuộc nhóm của Tân. Phát, Tài, Sơn, Kiệt, Đạt, Lành, Nam và Đức cầm hung khí lao vào đánh Tuấn Anh.

Sự việc bị lực lượng tuần tra Công an xã Phú Riềng phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ những người liên quan.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 14 người và khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 người cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.